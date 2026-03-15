bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Формата на Феде Валверде била... тест за бременност (ВИДЕО)

Съпругата на капитана на Реал Мадрид изненада с откровение

Формата на Феде Валверде била... тест за бременност (ВИДЕО)
Reuters

Капитанът на Реал Мадрид Федерико Валверде бе герой за своя тим в последния мач в Шампионската лига - победата с 3:0 на Манчестър Сити в първа среща от осминафиналите на турнира. Той вкара всички голове и изживя един от звездните мигове в кариерата си. 

Феде без съмнение е любимец на феновете, а ролята му на терена често е подценявана. 

Съпругата му Мина пък разкри, че избухванията му на терена често са свързани с... нейна бременност.

Признание

"Току що осъзнах, че добрите представяния на съпругът ми са свързани с моите бременности", написа тя в социалните мрежи дни след мача. 

Всъщност... Мина е бременна

На 2 март, седмица преди хеттрика на Валверде във вратата на Сити, семейството разкри, че очаква трето дете - момиченце.

Двамата имат две момчета - Бенисио и Баутиста, които получиха от баща си след звездната вечер топката от мача и наградата за Най-полезен на терена. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Mina Bonino (@minabonino)

"Ще им е трудно да заспят. Беше вълшебна нощ. Отдавна не съм се чувствал толкова добре на терена", каза след мача Валверде. 

Огромен принос

В 18 мача през годината Валверде е взел участие - пряко или като асистент, в 16 от головете на Реал в тях. 

Пътят на уругваецът до големия европейски футбол никак не е лесен. Той е забелязан от мадридския гранд още на 17 години и подписва с тях през 2016 г. Валверде обаче не успява да се утвърди в тима до 2019 г., като често играе за втория тим и дори е пратен под наем в Депортиво Ла Коруня. 

Той сам признава, че славата го е заслепила

През по-голямата част от кариерата му в Реал плътно до него е и Мина, която е известен журналист в Уругвай. Двамата са заедно от повече от 6 години. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Mina Bonino (@minabonino)

Тагове:

бременна манчестър сити шампионска лига мина реал мадрид съпруга осминафинал Федерико Валверде

Най - важното

Гатева пред bTV: Видя се, че имаме много по-голям потенциал (ВИДЕО)

Гатева пред bTV: Видя се, че имаме много по-голям потенциал (ВИДЕО)
Лудогорец се разправи с ЦСКА, съкрати аванса на Левски

Лудогорец се разправи с ЦСКА, съкрати аванса на Левски
Майката на Никола Цолов го посрещна във Валенсия (ВИДЕО)

Майката на Никола Цолов го посрещна във Валенсия (ВИДЕО)

"Баскетболни дневници", еп. 6: Баскетбол и AI - жената, която промени играта (ВИДЕО)

Последни новини

Гатева пред bTV: Видя се, че имаме много по-голям потенциал (ВИДЕО)

Гатева пред bTV: Видя се, че имаме много по-голям потенциал (ВИДЕО)
5 от 5!

5 от 5! "Лъвиците" отнесоха и Украйна в евроквалификациите (ВИДЕО)
Лудогорец се разправи с ЦСКА, съкрати аванса на Левски

Лудогорец се разправи с ЦСКА, съкрати аванса на Левски
live
НА ЖИВО: България - Украйна,

НА ЖИВО: България - Украйна, "лъвиците" излизат за пореден успех
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV