Формата на Феде Валверде била... тест за бременност (ВИДЕО)

Капитанът на Реал Мадрид Федерико Валверде бе герой за своя тим в последния мач в Шампионската лига - победата с 3:0 на Манчестър Сити в първа среща от осминафиналите на турнира. Той вкара всички голове и изживя един от звездните мигове в кариерата си.

Феде без съмнение е любимец на феновете, а ролята му на терена често е подценявана.

Съпругата му Мина пък разкри, че избухванията му на терена често са свързани с... нейна бременност.

Признание

"Току що осъзнах, че добрите представяния на съпругът ми са свързани с моите бременности", написа тя в социалните мрежи дни след мача.

Всъщност... Мина е бременна!

На 2 март, седмица преди хеттрика на Валверде във вратата на Сити, семейството разкри, че очаква трето дете - момиченце.

Двамата имат две момчета - Бенисио и Баутиста, които получиха от баща си след звездната вечер топката от мача и наградата за Най-полезен на терена.

"Ще им е трудно да заспят. Беше вълшебна нощ. Отдавна не съм се чувствал толкова добре на терена", каза след мача Валверде.

Огромен принос

В 18 мача през годината Валверде е взел участие - пряко или като асистент, в 16 от головете на Реал в тях.

Пътят на уругваецът до големия европейски футбол никак не е лесен. Той е забелязан от мадридския гранд още на 17 години и подписва с тях през 2016 г. Валверде обаче не успява да се утвърди в тима до 2019 г., като често играе за втория тим и дори е пратен под наем в Депортиво Ла Коруня.

Той сам признава, че славата го е заслепила.

През по-голямата част от кариерата му в Реал плътно до него е и Мина, която е известен журналист в Уругвай. Двамата са заедно от повече от 6 години.

