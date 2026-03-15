По-голямата цел: Момичетата, които накараха Пловдив да живее с баскетбола (ВИДЕО)

Женският национален отбор по баскетбол постигна огромна победа, която не се измерва с точни изстрели към коша, с точки в края на мача, с актив в групата!

"Лъвиците" на селекционера Таня Гатева успяха да "запалят" Пловдив! Да накарат древния културен център на Тракия да мисли за баскетбол, да се събужда с вълнение, да се събира в залата и да вее с гордост българското знаме!

При това само за два мача! Но по какъв категоричен начин! С две победи - над Азербайджан и Украйна, със спечелено сигурно място в следващия етап от квалификациите за европейското първенство през 2027 г., със стабилна игра, с хъс, с емоция, с надежда, със самочувствие и с един искрени и чисти усмивки.

Снимка: fiba.basketball

Доказателство за това е реакцията на публиката след последните секунди на мача с Украйна. Стотици деца наобиколиха своите нови любимки за автографи, за снимки, само да се докоснат до тях и да им пожелаят успех за гостуването на Черна гора, което може да гледате пряко на платформата VOYO.BG на 17 март, както и за предстоящите битки през ноември.

Радостина Христова

"Това е моята игра! Аз обичам да играя в защита. Залата днес беше доста пълна. Уважават това, че и украинките имаха своя подкрепа. Получи се приятна атмосфера. Изключително се радвам и съм благодарна на bTV Media Group, че давате такава гласност на националния отбор и ще се опитаме да популяризираме спорта във всеки един голям град. Не е ОК да няма спонсори, да няма интерес, да няма популярност в най-големите градове на България, където има най-голям избор от неоткрити млади таланти, които, ако дойдат в залата и се "запалят", може да са следващата Борислава Христова. Тя е най-разпознаваема.

Радвам се, че хората вече разпознават и нас. Стараем се да дадем всичко от себе си, както се вижда - успяваме, побеждаваме и не знаем вкуса на загубата. Единственото, което ни дели от големите отбори в този момент, е фокус и постоянство. Дори сега в мача се видя. Това е абсолютно българска черта. Ако успеем да го коригираме, мислим, че имаме реални шансове за европейското", каза един от лидерите на тима - Радостина Христова.

Борислава Христова

Звездата на тима е Борислава Христова, която играе в гръцкия Атинайкос и е свикнала с такава атмосфера в залата.

"Благодаря за цялата подкрепа в Пловдив и на хората, които дойдоха от цяла България и ни гледаха по телевизора. Искам да благодаря на всеки. Имахме нужда от подкрепата! Победата не е само наша. Тези хора бяха нашият "Шести човек". Със сигурност в бъдеще ще имаме нужда от тяхната подкрепа, за да постигнем голямата си цел. Знам, че ще ни подкрепят и в Черна гора и в това, което следва.

Няма мач на подценяване. Черна гора все още имат шансове. Знам, че ще се хвърлят в този мач. Днес ще си починем, но от утре започваме да мислим за мача, който е важен за следващата фаза. В нея ще се радваме да видим съперници, които са преодолими. Надявам се да се справим. Хъс, характер, химия, любов една към друга и към това, което правим. Започвайки този процес, всички се хвърлиха с цялото си сърце за България, една за друга. Няма да се откажем. Ще се хвърлим с цялото си сърце да видим трибагреника на ЕвроБаскет 2027", каза тя.

Карина Константинова

С подобни атмосфера в родния Ботевград, но на мачовете на мъжкия национален отбор, е свикнала и Карина. Тя обаче е категорична - в Пловдив "лъвиците" успяват да изградят нещо много приятно и важно, а връзката с феновете е осезаема.

"Мъжкият отбор си има дом, редно е и женският да си има. Мисля, че Пловдив е едно добро място за нас! Радвам се, че имаше толкова много деца от различни градове. Радвам се, че мачът се рекламираше толкова много. За мен това е важно. Имаше много хора, не само в Пловдив, а и в цяла България, които разбраха за мача. Щастлива съм, че толкова много хора дойдоха, че успяхме да вземем тези два мача, да се класираме напред. Имаме още един мач да вземем в Черна гора и мисля, че това е много положителна квалификация за нас.

Беше важно да играем бързо, но и да контролираме темпото. Увлечем ли се по тяхното темпо, те почнаха да вкарват тройки и да се връщат в резултата. Всяка една от нас играе от много време баскетбол. Знаем какво сме положили, за да стигнем дотук. Играем с много сърце, с много желание, за България и за всички хора, които са в залата. Мисля, че това в един момент се отплаща. Силно вярвам, че, колкото повече се трудиш, толкова повече успехи ще имаш. Смятам, че ще се класираме на европейското!", каза тя.

Следващият мач на женският национален отбор по баскетбол е срещу Черна гора в Подгорица на 17 март.

Там ще намерите и нашата поредица "Баскетболни дневници", посветена на силните жени в залите, които изграждат, променят и модернизират баскетбола у нас!