Гатева пред bTV: Видя се, че имаме много по-голям потенциал (ВИДЕО)

Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол Таня Гатева благодари на момичетата след убедителната пета поредна победа в първия етап от квалификациите за ЕвроБаскет 2027.

"Лъвиците" минаха с лекота през Украйна с 81:66, а Гатева е категорична - показали са, че имат потенциала да се противопоставят на много по-силни съперници.

С успеха тази вечер тимът продължава напред в пресявките, като няма как да бъде свален от върха в група 5.

След победата

"Смятам, че направихме един истински празник за всички в залата. Има страшно много деца и баскетболни физиономии, които бях забравила. Много ни подкрепяха"

"Искам да благодаря и на отбора, който изигра страхотен мач. Видя се, че имаме много по-голям потенциал от това да бием Украйна. Занапред можем да се борим с много по-силни нации.", коментира Гатева.

В последния си мач - на 17 март (вторник) от 18 ч., тимът на Гатева гостува на Черна гора.