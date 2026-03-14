bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Гатева пред bTV: Видя се, че имаме много по-голям потенциал (ВИДЕО)

Селекционерът на баскетнационалките благодари на отбора след 81:66 над Украйна

Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол Таня Гатева благодари на момичетата след убедителната пета поредна победа в първия етап от квалификациите за ЕвроБаскет 2027.

"Лъвиците" минаха с лекота през Украйна с 81:66, а Гатева е категорична - показали са, че имат потенциала да се противопоставят на много по-силни съперници.

С успеха тази вечер тимът продължава напред в пресявките, като няма как да бъде свален от върха в група 5.

След победата

"Смятам, че направихме един истински празник за всички в залата. Има страшно много деца и баскетболни физиономии, които бях забравила. Много ни подкрепяха"

"Искам да благодаря и на отбора, който изигра страхотен мач. Видя се, че имаме много по-голям потенциал от това да бием Украйна. Занапред можем да се борим с много по-силни нации.", коментира Гатева.

В последния си мач - на 17 март (вторник) от 18 ч., тимът на Гатева гостува на Черна гора. Двубоя може да гледате пряко тук, както и на онлайн платформата ни VOYO.BG. Там ще откриете и специалната ни поредица "Баскетболни дневници".

 
Тагове:

Най - важното

Последни новини

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV