След официалния развод: Вижте къде новият заведе Уанда Нара! (СНИМКИ)

Уанда Нара и Мауро Икарди финализираха развода си преди дни, съобщиха аржентински медии. Сагата приключи със споразумение, а двамата вече са свободни да... обръщат внимание на новите си половинки.

Преди повече от година изкусителката поиска да приключи отношения със съпруга си, от когото има две дъщери. Причината - изневяра от негова страна. И по всички правила на южноамериканска сапунена опера, двамата използваха медиите, за да изкарват тайни, връзки, проблеми в отношенията си през годините.

Е, вече всичко е в миналото и Уанда и футболистът на Галатасарай могат да продължат напред.

На Малдивите

Нара, която освен съпруга на Икарди, бе и негов агент и в основата на трансферите му в Интер и Пари Сен Жермен, избра екзотична дестинация, от която не спести снимки.

Тя е на Малдивите, където е в компанията на новата си половинка. Нара е във връзка с бизнесмена Мартин Мигелес, като почивката им на екзотичния остров изцяло отхвърли слуховете за нов скандал и раздяла.

Докато бе в процедура по развод, Нара имаше няколко кратки афери - с 13 години по-младия защитник на Бока Хуниорс Айртон Коста и с местен рапър.

По време на процеса Икарди я обвини в отношения с двама негови колеги зад гърба му - Кайта Балде и Федерико Фасио.

Икарди и новата любов

Що се отнася до футболиста, той намери пристан при актрисата Чайна Суарес.

Двамата са заедно вече от година, като тя бе плътно до него по време на процеса. Суарес дори се запозна с дъщерите на футболиста.

Връзката на Нара и Икарди започна със скандал - тя избра вече бившия си мъж пред... негов колега. Макси Лопес бе в прегръдките на атрактивната аржентинка. Двамата с Икарди имаха няколко напрегнати момента на терените в Серия "А", като отказваха да се поздравяват.

В последните месеци Лопес и Нара стоплиха отношенията си. Двамата все пак имат трима синове.