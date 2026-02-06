В Испания разказват: Любо Пенев преодоля първото изпитание!

Тежката борба на Любослав Пенев с рака живо вълнува Испания!

Родната футболна легенда се прибра у нас след курс за имунотерапия, направен в клиника в Германия. Именно това бе първото изпитание в тежката битка, тъй като след бързо отслабване организмът на Пенев трябваше да се подсили.

В Испания, където Пенев игра за Валенсия, Атлетико Мадрид и Селта Виго, разказаха именно за тази битка. Историята на Ел Голеадор бе сред основните новини на изданието "Ас".

Новините

"През последните няколко месеца България с нетърпение очаква новини за крехкото здраве на една от най-големите си спортни легенди, Любо Пенев. Бившият нападател на Валенсия, Атлетико Мадрид и Селта Виго и други, прекара няколко седмици в болница в немска онколошка клиника, подлагайки се на експериментално лечение, с цел да спре бързото развитие на рак на бъбреците, който се е разпространил в други органи. 59-годишният Пенев показва леко подобрение и успя да се завърне в страната си, за да продължи борбата с тази изключително тревожна диагноза.

На 20 януари, около 14:30 ч., българинът кацна на летището в София с медицински самолет, чиито разходи бяха покрити от Валтер Папазки - настоящия собственик на ЦСКА София - клубът, в който Пенев започна кариерата си, преди да пристигне във Валенсия и в който е тренирал в различни периоди. Оттам той пътува до дома си, където продължава борбата си и е под постоянно наблюдение, тъй като състоянието му остава тежко. Кристина, съпругата му, е постоянно до него", съобщава журналистът Давид Алонсо.

Снимка: Lap.bg

Владимир Манчев

За ситуацията с Пенев и акциите по събиране на средства у нас, от "Ас" са се свързали с друг българин, който игра в Испания - Владимир Манчев. Той носи фланелките на Селта, Валядолид и Леванте.

"Това е деликатен, сложен и много личен въпрос. Няма много подробности, които знаем. Почти никаква информация не се разкрива. Мога да кажа, че всички фенове са много притеснени за него и че са стартирани всякакви инициативи за набиране на средства, които да помогнат за покриване на медицинските му разходи. Всъщност мачовете от първенството се спират в деветата минута, за да могат феновете да аплодират и да подкрепят легенда на нашия футбол. Той има подкрепата на цялата страна и се надяваме, че ще успее да преодолее този труден момент.", заяви Манчев, който в момента е треньор на Миньор Перник.

От "Ас" съобщават за редицата инициативи, които клубове, фенове и бизнесмени у нас предприемат, за да могат да наберат средства за лечението на Пенев.

Смята се, че медицинските процедури ще са на стойност от около 300 000 евро.

Най-активни са от ЦСКА. Клубът организира кампания за дарения по следната сметка:

Направи дарение чрез дарителската ни сметка:

BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев

"Пенев води тежка битка срещу чудовище, което е трудно да се победи, в процес, който „ще бъде дълъг и скъп, ако може да продължи да прави малки стъпки във възстановяването си“, завършва статията в "Ас".