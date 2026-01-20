Любослав Пенев вече е в София

Футболната легенда на България Любослав Пенев се завърна у нас!

Той е кацнал със специално оборудван самолет, осигурен му от собственика на ЦСКА Валтер Папазки.

Пенев е пристигнал на летище "Васил Левски" в София в ранния следобед днес, 20 януари, като на пистата го е посрещнал специализиран медицински автомобил, научи bTV.

Битката продължава

У нас той ще продължи с терапията за подсилване на имунитета, която е задължителна, за да се справи с коварния рак.

До сега Пенев се лекува в онкологична болница в Дрезден, Германия.

Снимка: Lap.bg

Новината за тежката диагноза сплоти футболната общественост у нас, а Пенев получи думи за кураж и от съотборници, и от противници на терена.

В началото на януари пък той трябваше да научи новината за смъртта на обичания му чичо и треньор в ЦСКА и националния отбор по футбол - Димитър Пенев.

Кампанията

В помощ на Любослав Пенев и семейството му се притекоха от ЦСКА.

Клубът организира кампания, по която се събират средства, с които да подпомогнат лечението му.

Снимка: Lap.bg

Различни футболни организации пък направиха благотворителни турнири, за да съберат суми, които да отидат за терапиите.

