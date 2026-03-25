Вижте наказанието за футболиста, ритнал в главата вратар (ВИДЕО)

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз взе решение за наказанието на футболиста на Асеновец 1922 Калоян Стоянов.

Преди дни от Марица Пловдив алармираха за тежък инцидент в мача си срещу Асеновец в среща от областната група на Пловдив при 17-годишните.

На кратко видео се вижда как в мача Калоян Стоянов първо фаулира, а след това изритва в главата падналия на терена вратар Георги Стоянов.

Наказанието

"На основание чл. 22(3) и чл. 23(1) – 3 във връзка с чл. 16 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Спиране на състезателни права" за срок от 2 (две) години на Калоян Георгиев Стоянов – ФК "Асеновец 1922" гр. Асеновград , считано от 22.03.2026 г."

Така Стоянов няма да може да играе до 22 март 2028 г.

"Нападателят на Асеновград скача с крак и удря в корема вратарят, който пада на земята. В този момент съдията показва червен картон. И в момента, в който той тръгва да напуска терена, рита в главата нашия вратар, който е паднал и е на земята.", разказа за инцидента президентът на Марица Йордан Влашки.

След случая вратарят е приет в болница с хематом и черепно-мозъчна травма.

Изключен от отбора

От тима на Калоян Стоянов веднага поднесоха извинения към пострадалия, а агресора изключиха от Асеновец 1922.

От Марица оцениха жеста.

"Обадиха се и на мен лично. Те са доста потресени. Доста ги е срам. Веднага са реагирали и са освободили детето от техния клуб. Дори това нас не ни удовлетворява напълно – просто ще му спрат правата. Трябва да има много сериозна превенция за това – и в училище, и в спорта, и в клубовете!", каза Влашки.