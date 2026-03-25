Вижте наказанието за футболиста, ритнал в главата вратар (ВИДЕО)

Дисциплинарната комисия реши!

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз взе решение за наказанието на футболиста на Асеновец 1922 Калоян Стоянов. 

Преди дни от Марица Пловдив алармираха за тежък инцидент в мача си срещу Асеновец в среща от областната група на Пловдив при 17-годишните. 

На кратко видео се вижда как в мача Калоян Стоянов първо фаулира, а след това изритва в главата падналия на терена вратар Георги Стоянов

Наказанието

"На основание чл. 22(3) и чл. 23(1) – 3 във връзка с чл. 16 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Спиране на състезателни права" за срок от 2 (две) години на Калоян Георгиев Стоянов – ФК "Асеновец 1922" гр. Асеновград , считано от 22.03.2026 г."

Така Стоянов няма да може да играе до 22 март 2028 г

"Нападателят на Асеновград скача с крак и удря в корема вратарят, който пада на земята. В този момент съдията показва червен картон. И в момента, в който той тръгва да напуска терена, рита в главата нашия вратар, който е паднал и е на земята.", разказа за инцидента президентът на Марица Йордан Влашки. 

След случая вратарят е приет в болница с хематом и черепно-мозъчна травма.

Изключен от отбора

От тима на Калоян Стоянов веднага поднесоха извинения към пострадалия, а агресора изключиха от Асеновец 1922. 

От Марица оцениха жеста. 

"Обадиха се и на мен лично. Те са доста потресени. Доста ги е срам. Веднага са реагирали и са освободили детето от техния клуб. Дори това нас не ни удовлетворява напълно – просто ще му спрат правата. Трябва да има много сериозна превенция за това – и в училище, и в спорта, и в клубовете!", каза Влашки.

