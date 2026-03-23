"Покъртително! Изрита го в главата пред очите на родителите му" (ВИДЕО)

Разказ от първо лице за шокиращата агресия на юношески футболен мач в Пловдив. 15-годишен вратар на Марица е с хематом и черепно-мозъчна травма в болница, след като 17-годишен футболист на Асеновец го рита в главата, докато е паднал на земята.

Постъпката се отличава с особена дързост и жестокост - разиграва се пред очите на състезатели, треньори, родители и съдии. Това се случва в момент, в който Асеновец изостава с 1:4.

"Нападателят на Асеновград скача с крак и удря в корема вратарят, който пада на земята. В този момент съдията показва червен картон. И в момента, в който той тръгва да напуска терена, рита в главата нашия вратар, който е паднал и е на земята."

Направо съм потресен

"Паднало дете с гръб, което не очаква по никакъв начин да минеш и пред очите на всички, пред очите на треньори, на неговите родители, на съдията – да го изриташ с бутните в главата, в гръб. Това е покъртително! Аз направо съм потресен от цялата ситуация", коментира за bTV Йордан Влашки, президент на Марица.

От Асеновец осъждат остро постъпката на провинилия се футболист и го отстраняват от клуба. "Подобни прояви нямат място във футбола и са в пълен разрез с ценностите, които отстояваме като клуб. Ръководството взе незабавно решение да освободи съответния състезател."

Безскрупулни и не им пука

"Обадиха се и на мен лично. Те са доста потресени. Доста ги е срам. Веднага са реагирали и са освободили детето от техния клуб. Дори това нас не ни удовлетворява напълно – просто ще му спрат правата. Трябва да има много сериозна превенция за това – и в училище, и в спорта, и в клубовете!. Времената са различни, децата са доста различни. И тяхната ценностна система на моменти липсва! На моменти са безскрупулни и не им пука!"

Пострадалото момче е в болница. Утре предстои да му направят втори скенер на главата, за да се установят точните поражения.