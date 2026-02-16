Вратар на Левски е №1 на мегатурнир в Дубай

Талантът на Левски Максим Костов е вратар №1 на изключително силен турнир за деца до 13 години в Дубай. "Сините" завършиха на трета позиция в конкуренцията на връстниците си от грандове като Байерн Мюнхен, Реал Мадрид, Аякс, Челси, Милан, Селта и Фламенго.

Костов имаше ключова роля за победния ход на българския тим. В груповата фаза Левски записа 0:0 със Селта, 1:0 над домакина Фурсан и 6:0 над Ирис Спортс от Йордания.

В елиминациите последва впечатляващ успех с 2:0 над Аякс и с дузпи над Ал Насър. На полуфиналите Левски отстъпи отново след дузпи в сблъсък с Байерн Мюнхен.

Пробивът на Максим не е никак случаен. Зад гърба си ученикът има подготовка в прочутата вратарска академия "Буфон". Благодарение на блестящите си изяви в Дубай той получи покана за лагер в академията на Ювентус.

Специалистите са впечатлени от рефлекса, зрялото поведение и отличната игра с крака на младия талант. Важен елемент от развитието му е периодът в академия "Буфон" в Стара Загора.