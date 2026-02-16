bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Вратар на Левски е №1 на мегатурнир в Дубай

Максим Костов получи престижна покана за лагер в Ювентус

Вратар на Левски е №1 на мегатурнир в Дубай

Талантът на Левски Максим Костов е вратар №1 на изключително силен турнир за деца до 13 години в Дубай. "Сините" завършиха на трета позиция в конкуренцията на връстниците си от грандове като Байерн Мюнхен, Реал Мадрид, Аякс, Челси, Милан, Селта и Фламенго.

Костов имаше ключова роля за победния ход на българския тим. В груповата фаза Левски записа 0:0 със Селта, 1:0 над домакина Фурсан и 6:0 над Ирис Спортс от Йордания.

В елиминациите последва впечатляващ успех с 2:0 над Аякс и с дузпи над Ал Насър. На полуфиналите Левски отстъпи отново след дузпи в сблъсък с Байерн Мюнхен.

Пробивът на Максим не е никак случаен. Зад гърба си ученикът има подготовка в прочутата вратарска академия "Буфон". Благодарение на блестящите си изяви в Дубай той получи покана за лагер в академията на Ювентус.

Специалистите са впечатлени от рефлекса, зрялото поведение и отличната игра с крака на младия талант. Важен елемент от развитието му е периодът в академия "Буфон" в Стара Загора.

Тагове:

деца левски турнир юноши вратар максим костов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

След 0:3 от Левски: Херо си тръгна от Ботев Пловдив

След 0:3 от Левски: Херо си тръгна от Ботев Пловдив
Еден Азар: Вече съм таксиметров шофьор! И ми е добре!

Еден Азар: Вече съм таксиметров шофьор! И ми е добре!

България започва 2026 г. срещу Соломоновите острови сутрин

България започва 2026 г. срещу Соломоновите острови сутрин

Не за сънотворни, а за бой съдят звезда на Локо София в Англия

Не за сънотворни, а за бой съдят звезда на Локо София в Англия

Наш футболен тим се оплака от презервативи около съблекалнята. Заплаши, че ще покаже записи!

Наш футболен тим се оплака от презервативи около съблекалнята. Заплаши, че ще покаже записи!

Последни новини

Федерации поискаха служебен министър от спортно семейство

Федерации поискаха служебен министър от спортно семейство
Невидимата защита, която спаси Линдзи Вон (ВИДЕО)

Невидимата защита, която спаси Линдзи Вон (ВИДЕО)
След 0:3 от Левски: Херо си тръгна от Ботев Пловдив

След 0:3 от Левски: Херо си тръгна от Ботев Пловдив
Еден Азар: Вече съм таксиметров шофьор! И ми е добре!

Еден Азар: Вече съм таксиметров шофьор! И ми е добре!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV