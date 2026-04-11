Съдията на ЦСКА - Левски: Фен на "червените" ли е Мариян Гребенчарски?

Публикации в социалните мрежи притесниха левскарите преди мача в понеделник

ЦСКА и Левски застават един срещу друг в един от най-чаканите мачове в родното първенство в понеделник, 13 април. 

Дербито е част от последния кръг на редовния сезон, а вече е ясна и съдийската бригада. Името на главния рефер притесни левскарите, а причината е в миналото му. 

За реда на терена на националния стадион "Васил Левски" ще следи Мариян Гребенчарски - млад рефер, на когото за първи път се възлага дербито. 

Публикациите

В левскарската общност веднага бяха показани публикации от профила на съдията във "Фейсбук". От тях се вижда, че той е фен на ЦСКА. 

Проверка на bTV показа, че в личния му профил тези публикации в момента не съществуват, дори за приятелите му. 

В "Инстаграм" феновете споделят, че той следва няколко фен страници на ЦСКА, както и официалната такава. Профилът му не е публичен.

ЦСКА при Гребенчаски

Какво казва статистиката? 

Гребенчарски е ръководил три мача на ЦСКА в Първа лига - всички те през 2025 г. 

Най 22 февруари "червените" побеждават Ботев Пловдив с 3:0, на 13 май бият Спартак Варна с 5:0, а на 19 октомври - Добруджа с минимален резултат.

В срещите Гребенчарски не е дал нито една дузпа, нито е показал червен картон.

Левски при Гребенчарски

"Сините" нямат приятни спомени при този рефер.

Той ръководи четири мача на Левски до момента. През настоящия сезон свири загубения сблъсък за Суперкупата срещу Лудогорец с 0:1, а преди това в равенството 0:0 срещу Ботев Враца през август. 

През миналия сезон Гребенчарски бе главен рефер на Левски - Берое 0:2 и Арда - Левски 1:1. 

