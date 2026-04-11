Съдията на ЦСКА - Левски: Фен на "червените" ли е Мариян Гребенчарски?

ЦСКА и Левски застават един срещу друг в един от най-чаканите мачове в родното първенство в понеделник, 13 април.
Дербито е част от последния кръг на редовния сезон, а вече е ясна и съдийската бригада. Името на главния рефер притесни левскарите, а причината е в миналото му.
За реда на терена на националния стадион "Васил Левски" ще следи Мариян Гребенчарски - млад рефер, на когото за първи път се възлага дербито.
В левскарската общност веднага бяха показани публикации от профила на съдията във "Фейсбук". От тях се вижда, че той е фен на ЦСКА.
Проверка на bTV показа, че в личния му профил тези публикации в момента не съществуват, дори за приятелите му.
В "Инстаграм" феновете споделят, че той следва няколко фен страници на ЦСКА, както и официалната такава. Профилът му не е публичен.
Какво казва статистиката?
Гребенчарски е ръководил три мача на ЦСКА в Първа лига - всички те през 2025 г.
Най 22 февруари "червените" побеждават Ботев Пловдив с 3:0, на 13 май бият Спартак Варна с 5:0, а на 19 октомври - Добруджа с минимален резултат.
В срещите Гребенчарски не е дал нито една дузпа, нито е показал червен картон.
"Сините" нямат приятни спомени при този рефер.
Той ръководи четири мача на Левски до момента. През настоящия сезон свири загубения сблъсък за Суперкупата срещу Лудогорец с 0:1, а преди това в равенството 0:0 срещу Ботев Враца през август.
През миналия сезон Гребенчарски бе главен рефер на Левски - Берое 0:2 и Арда - Левски 1:1.