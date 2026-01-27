bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Защо в Левски все още не мислят за Суперкупата? (ВИДЕО)

Лидерът в класирането се прибра от лагера в Турция

Футболният Левски вече е на родна земя. Футболистите на лидера в класирането се прибраха от лагера си в Анталия, Турция, където прекараха 3 седмици. 

На летище "Васил Левски" ситуацията в клуба коментира единствено Радослав Кирилов

Той е категоричен, че "сините" все още не гледат към мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец на 3 февруари, въпреки че ентусиазирани фенове им пожелаха успех на летището с... трофей.

Снимка: levski.bg

Супер настроение

"Направихме много добър лагер. В супер настроение сме. Подготвихме се по най-добрия начин. Ще направим всичко възможно, за да вдигнем нивото. В контролите ритъмът на игра беше на ниво и всичко върви по план. Имаме страхотен колектив и имаме хубава основа. Това е важно. Сега трябва да се сработим с новите попълнение. Позитивно настроен съм", заяви Кирилов и обясни:

"Хубаво е, че ще се изправим срещу силен отбор, но утре имаме контрола. Концентрирани сме да изиграем добре контролата утре. Нека мине всичко наред утре, а след това ще започнем да мислим изцяло за мача за Суперкупата

Снимка: Instagram

Контролите

Утре, 28 февруари, Левски ще играе на стадион "Георги Аспарухов" срещу Вихрен Сандански. Това е и последна проверка за тима преди подновяване на мачовете. 

В контролите в Турция Левски записа една победа - срещу Тренчин, две равенства 0:0 срещу Заглембе и Ниредхаза Спартакус, както и загуба от Войводина Нови Сад. 

В момента Левски е лидер в класирането на родното първенство с 44 точки. Преследвачите ЦСКА 1948 и Лудогорец имат по 37. 

"Сините" не са печелили Суперкупата на България от 2009 г. 

левски турция суперкупа лудогорец радослав кирилов

