bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Защо Веласкес не си е починал? Отговорът ще ви изненада! (ВИДЕО)

Левски стартира подготовката

Защо Веласкес не си е починал? Отговорът ще ви изненада! (ВИДЕО)
Lap.bg

Левски ще се раздели с един от капитаните си - Вендерсон Цунами, потвърди треньорът на "сините" Хулио Веласкес преди началото на зимната подготовка. Бразилският защитник кара медицински тестове във футболен клуб от Турция и трансферът би трябвало да бъде завършен до часове, с което неговият четиригодишен престой при 26-кратните шампиони ще достигне своя край.

По-рано Левски се раздели и с Патрик Мислович, който разтрогна договора си по взаимно съгласие.

"Сините" все още нямат нови попълнения, а в петък заминават за турския Белек за същинската част от зимната си подготовка. В южната съседка те ще играят четири контроли, а след прибирането си в България ще срещнат и Вихрен Сандански.

Трансферите

"Трансферите са динамичен процес. Винаги гледаме трезво на нещата както във футболен, така и в човешки аспект. Целта ни е да запазим нивото, а ако е възможно и да го подобрим. Случилото се до момента е част от стратегическо планиране. Нормално бе Мислович да напусне предвид игровите му минути, а при Цунами е стечение на обстоятелствата. Той навлиза в определена възраст и нещата са различни относно неговото бъдеще. От доста време имаме разговори с него, от повече от месец, а тази оферта бе добра както за него, така и за клуба", продължи испанецът.

"Не чакаме да отвори прозорецът, за да говорим тепърва за трансфери. Всеки в клуба знае какви са задачите му и изпълнява ролята си. Обсъждаме конкретни профили, не толкова имена, а след това разговаряме с ръководството. Аз лично съм доволен от футболистите, с които разполагам, но ми е пределно ясно, че не можем да отслабим състава. В най-лошия случай трябва да запазим нивото и да бъдем отворени към подсилване на състава", каза още той.

Почивка?

Испанският специалист коментира и как е минала почивката му. "Успях да се изключа, но не и да почивам. Все пак имам син на 3 години и е доста сложно. Прекарах много време със сина, съпругата, семейството, както и да гледам доста футбол."

Снимка: Lap.bg

Веласкес пристигна на "Герена" преди една година и зае мястото на освободения Станислав Генчев. Той изведе Левски до второ място в класирането на вътрешното първенство, а през лятото води "сините" в осем мача в европейските клубни турнири.

В момента 26-кратните шампиони се намират на първо място в efbet лига със седем точки пред ЦСКА 1948 и Лудогорец.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол левски почивка цунами подготовка трансфер хулио веласкес

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Григор Димитров разбра съперника си за старта в Бризбейн (ВИДЕО)

Григор Димитров разбра съперника си за старта в Бризбейн (ВИДЕО)
Кръв, оси и стрели: Да станеш двукратен световен шампион на 18 (ВИДЕО)

Кръв, оси и стрели: Да станеш двукратен световен шампион на 18 (ВИДЕО)
Бойко Величков: Всеки разговор с Димитър Пенев ни караше да се усмихваме (ВИДЕО)

Бойко Величков: Всеки разговор с Димитър Пенев ни караше да се усмихваме (ВИДЕО)
Василев пред bTV: Това е само началото. Ще прославяме България на голямата сцена!

Василев пред bTV: Това е само началото. Ще прославяме България на голямата сцена!
Как Димитър Пенев шпионираше играчите си с кибритени клечки? (ВИДЕО)

Как Димитър Пенев шпионираше играчите си с кибритени клечки? (ВИДЕО)

Последни новини

Кръв, оси и стрели: Да станеш двукратен световен шампион на 18 (ВИДЕО)

Кръв, оси и стрели: Да станеш двукратен световен шампион на 18 (ВИДЕО)
Григор Димитров разбра съперника си за старта в Бризбейн (ВИДЕО)

Григор Димитров разбра съперника си за старта в Бризбейн (ВИДЕО)
Василев пред bTV: Това е само началото. Ще прославяме България на голямата сцена!

Василев пред bTV: Това е само началото. Ще прославяме България на голямата сцена!
Бойко Величков: Всеки разговор с Димитър Пенев ни караше да се усмихваме (ВИДЕО)

Бойко Величков: Всеки разговор с Димитър Пенев ни караше да се усмихваме (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV