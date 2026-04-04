Професора, който ще преподава на ELITBET Max Fight (ВИДЕО)

Иван Ангелов-Професора - за идола Ван Дам, сбъдната мечта и изкуството на войната

Денят настъпи! Време е за епични битки в бойната гала вечер ELITBET Max Fight, която можете да гледате онлайн на платформата VOYO.BG от 17:30 и в ефира на bTV Action от 19:30 ч.

Часове преди да удари първият гонг ви срещаме с един от бойците, чиито умения не се ограничават само и единствено до ринга. Това е Иван Ангелов-Професора.

Жан-Клон ван Вдъхновение

Една велика фигура в бойните спортове. Човек, запалил любов към тях у хиляди. Пример за подражание. Такъв е Жан-Клод ван Дам и за Иван Ангелов. Уменията му на боец вдъхновяват момчето от Свищов, за което пътят вече е бил предначертан.

"Като дете, тези филми – "Кървав спорт", "Кикбоксьорът" бяха, които вървяха по онова време", спомня си Ангелов. "Нямах търпение да стана на възраст, когато да ме запишат на някакъв боен спорт."

В началото пътят му отвежда в други направления, но както сам казва: "Никога не е късно човек да сбъдне ученическата си мечта!".

Преди да го видите, ще чуете за него

"Веднъж, на един лагер, един колега така се пошегува с мен. Гледал във Фейсбук и каза "Ти как пък толкова млад, пък вече професор?!" И от тогава ха-ха-ха, "Професора", "Професора". Така си остана."

Професор по какво обаче? Ангелов преподава по икономика в Стопанската академия в Свищов. Освен това и прави всичко възможно да предава опита си, натрупан на ринга.

Един урок обаче той иска да запомнят всички, които обучава.

"Най-много се опитвам да дам с моя пример, именно да съчетават обучението със спорта. Никога не ми е било проблем. Човек, който има достатъчно амбиция и желание, може да съчетавам и интелектуалните занимания, и спорта", уверен е той, след като именно така протича неговият живот.

Юбилей на ринга

16 години сред битки, които каляват. Това е равносметката за Ангелов, който днес ще изиграе 10-ия си професионален мач.

"Бих окачествил играта си като зряла, технична. Разчитам на своя опит".

Макар и с име на римски император, Октавиан Прозоровши ще срещне не просто един боец, който иска победата. Ангелов знае колко очи ще се вперени в него. А в такива мигове място за отстъпление няма.

Какво носи от духа на родния си Свищов, какво очаква от опонента си Октавиан Прозоровши и колко тежат един удар и една лекция – чуйте в интервюто.

Гледайте бойната гала вечер ELITBET Max Fight 64 само по bTV Action и на VOYO.BG.

 
