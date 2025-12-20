bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Бокс

Брутален нокаут! Джошуа върна Джейк Пол в реалността (ВИДЕО)

AJ предизвика Тайсън Фюри

Брутален нокаут! Джошуа върна Джейк Пол в реалността (ВИДЕО)
Reuters

Антъни Джошуа унищожи Джейк Пол с брутален нокаут в шестия рунд на дългоочаквания блокбъстър в Маями.

Двукратният световен шампион показа класата си от първата секунда – AJ свали YouTube сензацията четири пъти на пода, преди да сложи край на шоуто с опустошителен нокаут в шестия рунд, който остави арената без дъх.

Снимка: Reuters

След края на мача британецът и американецът показаха взаимно уважение, като ютубърът се похвали че челюстта му е счупена, докато плюе кръв.

За Пол това бе 14-и мач като професионалист и втора загуба след тази допусната от друг британец - Томи Фюри през февруари 2023 г.

Джошуа има срещу името си 29 победи и 4 загуби на професионалния ринг.

След финалния гонг Джошуа не губи време и отправи директно предизвикателство към дългогодишния си съперник Тайсън Фюри, разпалвайки още повече слуховете за грандиозен изцяло британски мегасблъсък през следващата година.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

шоу нокаут маями тайсън фюри Антъни Джошуа Джейк Пол

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Везенков и Олимпиакос прекъснаха лошата серия (ВИДЕО)

Везенков и Олимпиакос прекъснаха лошата серия (ВИДЕО)
Мохамед Салах се извини!

Мохамед Салах се извини!
Екипът на Лечева: Учудени сме, ще обжалваме

Екипът на Лечева: Учудени сме, ще обжалваме
По едно от делата: Отмениха избора на Весела Лечева в БОК

По едно от делата: Отмениха избора на Весела Лечева в БОК
Не тренира: Вижте къде е дагестанецът, който вече е български борец! (СНИМКА)

Не тренира: Вижте къде е дагестанецът, който вече е български борец! (СНИМКА)

Последни новини

Мохамед Салах се извини!

Мохамед Салах се извини!
Везенков и Олимпиакос прекъснаха лошата серия (ВИДЕО)

Везенков и Олимпиакос прекъснаха лошата серия (ВИДЕО)
Лудогорец громи, но ще зимува с рекордно изоставане

Лудогорец громи, но ще зимува с рекордно изоставане
Мистерията с пробите на Божидар Андреев се разраства (ВИДЕО)

Мистерията с пробите на Божидар Андреев се разраства (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV