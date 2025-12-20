Брутален нокаут! Джошуа върна Джейк Пол в реалността (ВИДЕО)

Антъни Джошуа унищожи Джейк Пол с брутален нокаут в шестия рунд на дългоочаквания блокбъстър в Маями.
Двукратният световен шампион показа класата си от първата секунда – AJ свали YouTube сензацията четири пъти на пода, преди да сложи край на шоуто с опустошителен нокаут в шестия рунд, който остави арената без дъх.
След края на мача британецът и американецът показаха взаимно уважение, като ютубърът се похвали че челюстта му е счупена, докато плюе кръв.
За Пол това бе 14-и мач като професионалист и втора загуба след тази допусната от друг британец - Томи Фюри през февруари 2023 г.
Джошуа има срещу името си 29 победи и 4 загуби на професионалния ринг.
След финалния гонг Джошуа не губи време и отправи директно предизвикателство към дългогодишния си съперник Тайсън Фюри, разпалвайки още повече слуховете за грандиозен изцяло британски мегасблъсък през следващата година.
Jake Paul is the biggest clown on earth and has done irrefutable damage to boxing. Those who know, know.— Robby The Brain (@RobbyTheBrain) December 20, 2025
Anthony Joshua getting the KO is karma for YEARS for so many REAL boxers and fighters that Paul disrespected, and had rigged fights with. pic.twitter.com/m4UiUWcJ1n
