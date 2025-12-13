bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бокс

Гасиев върна пояса на Кобрата (ВИДЕО)

След мача в Дубай

Гасиев върна пояса на Кобрата (ВИДЕО)
Джентълменски жест от новия носител на регулярната титла на WBA Мурат Гасиев към Кубрат Пулев. Руснакът символично върна обратно шампионския пояс на Кобрата минути след триумфа си срещу българина.

Кобрата се боксира мъжки, но беше нокаутиран от Гасиев в шестия рунд.

 
 
 
Руснакът - с 12 години по-млад и с 10 килограма по-лек, постигна най-големия успех в кариерата си. Той има 33 победи в 36 мача (повечето - в полутежка категория), а това бе 26-ият му нокаут.

Поражението е под №4 за Пулев на професионалния ринг срещу 32 успеха. Преди това той отстъпи единствено пред Владимир Кличко, Антъни Джошуа (и двата пъти в битки за най-престижните пояси) и Дерек Чисора. 

Кобрата завоюва регулярната титла на WBA преди година, когато пред пълната зала "Арена София" срази Махмуд Чар в здрава битка и 12 рунда.

Кубрат Пулев пред bTV: С тези малки ръкавици - нямаше как (ВИДЕО)

Остава открит въпросът каква ще е следващата стъпка в славната кариера на най-успешния български боксьор на професионалната сцена. 

