Гасиев върна пояса на Кобрата (ВИДЕО)

Джентълменски жест от новия носител на регулярната титла на WBA Мурат Гасиев към Кубрат Пулев. Руснакът символично върна обратно шампионския пояс на Кобрата минути след триумфа си срещу българина.

Кобрата се боксира мъжки, но беше нокаутиран от Гасиев в шестия рунд.

View this post on Instagram A post shared by IBA.Pro (@iba_pro_boxing)

Руснакът - с 12 години по-млад и с 10 килограма по-лек, постигна най-големия успех в кариерата си. Той има 33 победи в 36 мача (повечето - в полутежка категория), а това бе 26-ият му нокаут.

Поражението е под №4 за Пулев на професионалния ринг срещу 32 успеха. Преди това той отстъпи единствено пред Владимир Кличко, Антъни Джошуа (и двата пъти в битки за най-престижните пояси) и Дерек Чисора.

Кобрата завоюва регулярната титла на WBA преди година, когато пред пълната зала "Арена София" срази Махмуд Чар в здрава битка и 12 рунда.

Остава открит въпросът каква ще е следващата стъпка в славната кариера на най-успешния български боксьор на професионалната сцена.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK