В ръкавиците на Пулеви

Кубрат Пулев загуби пояса от Мурат Гасиев (ВИДЕО)

Българинът отстъпи регулярната титла на WBA, мощен ляв го повали в шестия рунд

Кубрат Пулев беше нокаутиран от Мурат Гасиев в шестия рунд на сблъсъка в Дубай. 

Така българинът загуби регулярната титла на WBA. А руснакът - с 12 години по-млад и с 10 килограма по-лек, постигна най-големия успех в кариерата си. 

Поражението е под №4 за Пулев на професионалния ринг. Преди това той отстъпи единствено пред Владимир Кличко, Антъни Джошуа (и двата пъти в битки за най-престижните пояси) и Дерек Чисора. 

Кубрат Пулев пред bTV: С тези малки ръкавици - нямаше как (ВИДЕО)

За трети път

А българинът пада в нокаут за трети път. Преди Гасиев, това постигнаха Кличко (пети рунд) и Джошуа (девети рунд). 

Пулев определено наложи надмощие до фаталния удар на съперника. След пасивното начало двамата боксьори постепенно вдигнаха темпото, а именно Кобрата имаше в актива си по-опасните и тежки попадения. 

В крайна сметка обаче миг невнимание и един пропуснат удар с лявата ръка на Гасиев коства на Пулев регулярната титла. Както и шанса муда се превърне в претендент за абсолютната световна титла на Олександър Усик. 

Какво предстои?

Кобрата завоюва регулярната титла на WBA преди година, когато пред пълната зала "Арена София" срази Махмуд Чар в здрава битка и 12 рунда. Остава открит въпросът каква ще е следващата стъпка в славната кариера на най-успешния български боксьор на професионалната сцена. 

ГЛЕДАЙ НА ЖИВО ТУК: Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев (ВИДЕО)
