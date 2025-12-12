bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
В ръкавиците на Пулеви

Кубрат Пулев пред bTV: С тези малки ръкавици - нямаше как (ВИДЕО)

До преди удара, игра като професор, каза Тервел Пулев

"Чувствам се супер. Трябва да бъдем прецизни, но с тия малки ръкавици - нямаше как. Бокс е, един удар може да реши целият мач. Така и стана.

Яд ме е, че не можах да зарадвам българите. Важен е олимпийския принцип - дойдохме, играхме, опитахме... Хиляди благодарности на всички, които ме подкрепиха", бяха първите думи пред bTV на Кубрат Пулев.

Той загуби регулярната титла на Световната боксова асоциация (WBA), след като бе нокаутиран от Мурат Гасиев в началото на шестия рунд на гала вечер в Дубай. Руснакът приключи мача с мощна серия, която остави 44-годишния българин без шанс да продължи срещата.

"До преди удара, игра като професор. Игра много добре. Но един удар и приключва мачът", допълни братът на Кубрат - Тервел Пулев, който бе плътно до най-близкия си човек в Дубай.

