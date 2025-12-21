bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Какво каза джентълменът Джошуа на майката на Джейк Пол?
Боксът е спорт, в който поведението е от особено значение - от заканите преди срещата до приемането на победата или загубата след нея. 

Затова камерите не спират след края на мача, а следят много внимателно реакциите на присъстващите. И често успяват да уловят любопитни моменти. 

Така се случи и след като Антъни Джошуа нокаутира Джейк Пол в Маями. Британецът, който е бивш световен шампион в тежка категория, свали на земята Youtube звездата в шестия рунд. 

Мама

След победата Джошуа потърси... майката на Пол.

Памела Степник и съпругът ѝ Грегъри гледаха мача от първия ред и веднага се качиха на ринга при окървавения си наследник

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by W (@getw)

В тъпата Джошуа намери Пам.

-Ти ли си майката? 
-Да.
-Извинявай! Това беше просто мач.
-Знам.
-Момчето ти е сърцато! Силен човек е!

Това беше краткият разговор между двамата, записан от камерите. 

Контузията

Пам бе плътно до сина си и в болница, където Джейк Пол бе приет веднага. 

Той има две фрактури на челюстта и ще трябва поне седмица да се храни само с течности

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Jake Paul (@jakepaul)

За Пол това бе 14-и мач като професионалист и втора загуба след тази допусната от друг британец - Томи Фюри през февруари 2023 г.

Въпреки контузията Пол е категоричен, че ще се върне на ринга. И поиска мач с Канело Алварес - бивш световен шампион в четири категории.

