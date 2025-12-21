Какво каза джентълменът Джошуа на майката на Джейк Пол?

Боксът е спорт, в който поведението е от особено значение - от заканите преди срещата до приемането на победата или загубата след нея.
Затова камерите не спират след края на мача, а следят много внимателно реакциите на присъстващите. И често успяват да уловят любопитни моменти.
Така се случи и след като Антъни Джошуа нокаутира Джейк Пол в Маями. Британецът, който е бивш световен шампион в тежка категория, свали на земята Youtube звездата в шестия рунд.
След победата Джошуа потърси... майката на Пол.
Памела Степник и съпругът ѝ Грегъри гледаха мача от първия ред и веднага се качиха на ринга при окървавения си наследник.
View this post on Instagram
В тъпата Джошуа намери Пам.
-Ти ли си майката?
-Да.
-Извинявай! Това беше просто мач.
-Знам.
-Момчето ти е сърцато! Силен човек е!
Това беше краткият разговор между двамата, записан от камерите.
Пам бе плътно до сина си и в болница, където Джейк Пол бе приет веднага.
Той има две фрактури на челюстта и ще трябва поне седмица да се храни само с течности.
View this post on Instagram
За Пол това бе 14-и мач като професионалист и втора загуба след тази допусната от друг британец - Томи Фюри през февруари 2023 г.
Въпреки контузията Пол е категоричен, че ще се върне на ринга. И поиска мач с Канело Алварес - бивш световен шампион в четири категории.
Jake Paul is the biggest clown on earth and has done irrefutable damage to boxing. Those who know, know.— Robby The Brain (@RobbyTheBrain) December 20, 2025
Anthony Joshua getting the KO is karma for YEARS for so many REAL boxers and fighters that Paul disrespected, and had rigged fights with. pic.twitter.com/m4UiUWcJ1n
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK