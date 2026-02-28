bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бокс

Олександър Усик ще защитава титлата си! Съперникът е изненадващ. Вижте датата!

Мачът ще е пред пирамидите в Египет

Интересна боксова среща ни очаква след няколко месеца! При това точно пред едно от Седемте чудеса на света! 

Олександър Усик - боксьорът, който в момента е притежател на титлите на Световната боксова асоциация (WBA), Световния боксов съвет (WBC), Международната боксова организация (IBO) и Международната боксова федерация (IBF), ще се качи на ринга отново. 

Той ще защитава един от коланите си - този на WBC, срещу Рико Верхувен. 

Кога и къде?

Мачът е насрочен официално за 23 май в Египет.

Очаква се той да бъде на емблематично място - точно пред Пирамидите в Гиза. 

 
 
 
Със сигурност звучи доста интригуващо! 

Съперник с минало

Ако Рико Верхувен ви е познат като име, това не е случайно! Той е истинска знаменитост, но в кикбокса! Нидерландецът е световният шампион, който най-дълго държа титлата в тежка категория на организацията Glory. Той бе шампион 4220 дни - от юни 2014 до ноември 2025 г. с 13 успешни защити.

Той има само един боксов мач в кариерата си - победа с нокаут над унгареца Янош Финфера във втория рунд в Германия през 2014 г.

"Наистина уважавам хората, които достигат самия връх в своя спорт. Рико е един от тях – силен атлет и велик шампион. Да си шампион не означава просто да притежаваш пояси.", коментира Усик, чийто баланс е 24 мача, 24 победи, 15 с нокаут. 

Украинецът не се е качвал на ринга от юли 2025 г., когато победи с нокаут в петия рунд над Даниел Дюбоа.

Кубрат Пулев е в стихията си: Искам Усик! (ВИДЕО)
египет бокс мач титла Рико Верхувен олександър усик

