Бокс Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Владимир Кличко гостува на bTV (ВИДЕО) Той ще бъде в студиото на "Лице в лице" веднага след новините в 17:00 ч. Снимка: Getty Images

Един от най-великите спортисти в света гостува в България и ще бъде в студиото на bTV!

Боксовата легенда Владимир Кличко вече е у нас, като кацна по-рано днес на летище "Васил Левски". Той е тук по покана на Българската федерация по бокс и във връзка с предстоящото европейско първенство за мъже и жени, което ще се проведе в София от 15 до 26 септември.

Кличко ще е и специален гост в предаването ни "Лице в лице" днес, 29 юни! Може да го гледате пряко по bTV веднага след новините в 17:00 ч.

Тук ще проследим неговото пристигане в bTV, както и гостуването му в предаването.

Кличко пристигна в студиото ни в 17:10 ч.

Гостуването му в "Лице в лице"

В 17:20 ч. започва предаването "Лице в лице" по bTV, в което специален гост ще бъде Владимир Кличко. Ето какво каза той:

"Спортът има всички инструменти да обединява, да обяснява нещата на хората. Може да се използва за инструмент за много постижения на младото поколение"

"Европейското първенство е страхотна възможност за българските атлети, особено за по-младите, да видят техните идоли на живо и да се опитат да повторят техния успех, да тръгнат по техния път. Така се случи и с мен. Когато бях аматьор се бих в София и това беше една от битките, които очаквах с българите. Исках да бъда като тях"

"Бях много впечатлен колко решителен е Кубрат Пулев. Битката завърши доста рано, но през първите рундове предизвикателствата бяха много сериозни. Той беше изключително добре подготвен технически, много добър боец, физически подготвен и беше предизвикателство за мен. Не трябва да забравяме, че се биех и в моя град в Германия, в залата всички фенове очаквах да викат за мен. Когато влязох видях много български знамена. Мислех си "Какво се случва? Не съм в Хамбург, а в София!"

"Спортът ни учи да поддържаме под контрол гнева си. Когато човек печели, чувството е страхотно. Не казвам, че трябва да губим повече, за да учим повече. Страхотно постижение е успехът, но успяваш да се учиш, когато нещата не се случат така, както си го искал. Тогава учиш много за спорта и за себе си"

"Постоянно чувам спекулации за завръщането ми, откакто се отказах. Целта ми е да счупя рекорда и да стана най-възрастният шампион в тежка категория. Бих казал, че още ме бива. Още повече, че Олександър Усик оваканти поясите. Нещо би могло да се случи в бъдеще, но в момента мисля повече как да помогна на държавата си, какво да ѝ дам, за да останем една демократична държава."

"Как може човек да се бие с брат си? Мога да го прегърна, но не и да го цапардосам! В нашето семейство това не се случва! Това е обещание към майка ни да не се бием помежду си. Всяка майка може да разбере това обещание!"

"От началото на войната аз съм рамо до рамо с брат ми. В столицата сме изправени към най-големите предизвикателства за един човек, които може да си представите. Немислимо е това, което се случва, войната има много грозно лице. Въпреки че сме нападнати, ние сме решени на защитаваме животите си и правото да живеем в демократична държава. Решени сме да елиминираме противника на нашата територия. Тази решителност няма как да бъде изтръгната от украинските сърца. Нашата държава трябва да остане независима от Русия и цяла. Тази битка отнема всичките ни сили. Искам да благодаря на България, на българския народ. От началото на войната вие постоянно ни давате муниции и възможност да се отбраняваме. Много благодаря!"

"Само руснаците могат да се погрижат за себе си и да променят пътя на Русия. Русия на Владимир Путин няма бъдеще. Без Путин може би ще има. Няма начин тази инвазия в домовете ни, в Европа, да се осъществи. Трябва да има последствия! Не забравяйте, че зад всяко убийство има човек, който го е направил, а зад него стои командир, който го е заповядал. Трябва да има последици! Каквото и да се случва, войната не може да продължи! Най-лошото престъпление е кражбата на нашето бъдеще, на нашите деца. Хиляди деца са отвлечени от руската армия. Те трябва да бъдат върнати на Украйна. За съжаление те вече са загубили семействата си частично или изцяло. Това е най-голямото предизвикателство - да ги върнем обратно у дома"

"Каквито и проблеми да има, ние стоим рамо до рамо срещу общия ни враг. Не може да си представите колко съкрушително и уморително е това, което се случва на фронта и зад него. Всяка нощ ние спираме бомбардировки. Въпреки това ние оставаме силни и няма да се уморим! Въпросът е към съюзниците ни. Вие уморени ли сте? Понякога ни питат от колко подкрепа имаме нужда. Докато продължава тази безсмислена война, ние имаме нужда да я получаваме и тя е много важна за нас. Затова благодаря на българите и България - за енергийните източници, за мунициите. Ние трябва да спрем Русия заедно, да спрем убийствата и унищожаването на природата. Да го направим заедно"

"При спортистите нещата стават различно от останалия свят. Трябва да се подготвят в някакви убежища, защото има постоянно атаки с дронове и ракети. Това е много разсейващо. Но това много силно ни мотивира да не се откажем, да не се поддадем на агресията. Нашите атлети поставят нови рекорди, защото подготовката им е много по-трудна. Но това важи и за всяка сфера на живота и обществото"

"Боксът при мен е традиция, но преди това е и възможност. Всеки един шампион трябва да може да мотивира по-младите. Това се случва в Украйна и в момента, въпреки войната. Боксьорите са млади, но гледат към своите идоли. Те искат да постигнат повече от тях. Условията са по-различни. Аз нямах шанс да тренирам за европейско, световно, олимпийски игри по време на война. Мисля, че сегашното поколение ще е по-силно от нас, защото то минава през война. Това ще ги накара да помогнат за възстановяването на Украйна, ще направят Украйна, Европа и България по-силна. На първо време трябва да спрем войната и това ще стане, когато всички замесени понесат своите последици"

Посещението в България

Преди да бъде наш гост, Владимир Кличко бе в Министерството на младежта и спорта, където се срещна с министър Енчо Керязов.

Предстои му посещение в боксовия комплекс на Левски на стадион "Георги Аспарухов", а след това и среща с президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и с кмета на София Васил Терзиев.

Заедно с Кличко у нас са мениджърът Александър Красюк, който има основна заслуга за изкачването на олимпийския и световен връх на настоящия шампион в тежка категория Олександър Усик, както и генералният секретар на европейския бокс Мартин Волке.

Снимка: ММС

Успехите

На 25 март тази година Владимир Кличко стана на 50 години, като през своята знаменита кариера спечели редица отличия и победи стотици съперници на ринга.

Той е олимпийски шампион от Игрите в Атланта през 1996 в категория над 91 кг. При аматьорите Кличко има сребърен медал от европейското първенство в Дания през същата година, но успехите му идват на професионалния ринг.

Снимка: Getty Images

Дебютът му в големия бокс е веднага след олимпийската титла. Кличко има в актива си 64 победи, 53 от които с нокаут, и едва 5 поражения.

Кличко е световен шампион в най-трудната и атрактивна тежка категория. Той е носител на титлите на WBA (2011 – 28 ноември 2015), WBO (2000 – 2003, 2008 – 28 ноември 2015), IBF (2006 – 28 ноември 2015), IBO (2006 – 28 ноември 2015), а също така по версията на авторитетното списание The Ring (2009 – 28 ноември 2015).

На 15 ноември 2014 г. Владимир Кличко постигна защитата на световната титла срещу Кубрат Пулев.

Снимка: Getty Images

Боксовата легенда се оттегля от спорта през 2017 г., като през 2015 г. загуби поясите си в мач срещу Тайсън Фюри.

След спорта

Владимир Кличко е един от най-известните украинци в света и като такъв е тясно свързан със страната и войната с Русия в последните години.

Снимка: Getty Images

Неговият брат Витали Кличко - също бивш боксьор, в момента е кмет на Киев.

От началото на войната в Украйна, и двата братя Кличко често присъстват на фронта. Самият Владимир Кличко е част от армията от нападението на Русия през 2022 г. насам.