Имане Хелиф: Не съм трансджендър. И ще го докажа

Скандалната алжирска боксьорка готова да се подложи на тестове

Скандалната боксьорка Имане Хелиф промени позицията си и е готова да се подложи на генетични тестове за доказване на пола. Условието на алжирката обаче е това да стане под контрола на Международния олимпийски комитет.

Хелиф спечели златния медал в категория до 66 килограма при жените на олимпийските игри в Париж 2024. Самото й участие предизвика разгорещени дискусии, след като Международната боксова асоциация (IBA) я дисквалифицира от световното първенство през 2023 година въз основа на тестове за полови хромозоми.

Трансформацията на скандалната Имане Хелиф

МОК обаче отказа да се съобрази със становището на IBA, на която и без това забрани да администрира бокса на игрите след серия организационни и корупционни скандали. Новата организация World Boxing въведе задължителни тестове на пола за всички боксьори.

Не ме използвайте за политика

Хелиф категорично отказа да се подложи на въпросните тестове. Тя обжалва пред Спортния арбитражен съд (КАС) решението на World Boxing да я отстрани от турнири.

"Разбира се, бих приела да направя всичко, което се изисква от мен, за да участвам в състезания", заяви Хелиф в интервю за Си Ен Ен. "Те трябва да защитават жените, но трябва да обърнат внимание, че докато защитават жените, не бива да нараняват други жени."

"Аз не съм трансджендър. Аз съм жена. Искам да живея живота си. Моля, не ме използвайте в политическите си програми", добави тя.

26-годишната боксьорка изрази надежда да получи справедливост от КАС. "Няма да се предам, защото знам, че справедливостта е на моя страна въпреки всичко."

Скок в бъдещето: ЦСКА се похвали с медицински център (ВИДЕО)

Филип Кръстев се събра със Станимир Стоилов в Измир

Отвъд футбола: Кристиано Роналдо и добрините, които извърши

Кал, вода и сняг: Какво газиха феновете на мача за Суперкупата? (ВИДЕО)

Скок в бъдещето: ЦСКА се похвали с медицински център (ВИДЕО)

Оставката приета: В борбата пак заговориха за българи

Филип Кръстев се събра със Станимир Стоилов в Измир

Атанас Фурнаджиев: Георги Иванов работи от сутрин до вечер. Не ходи и да обядва!

