МОК изключи транссексуалните жени от олимпийски игри

Без транссексуални жени на олимпийски игри! Международният олимпийски комитет (МОК) прие нови разпоредби, забраняващи участието им.

Те отговарят на указа на американския президент Доналд Тръмп относно дисциплините при дамите на Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

"Допустимостта в женските категории на олимпийски игри или други турнири, организирани от МОК, включително в индивидуалните и отборни спортове, вече е ограничена само за биологични жени. Полът на олимпийците ще бъде определян след еднократен SRY скрийнинг", съобщиха от международната централа.

Разпоредбата е описана в документ от 10 страници. Тя ще "защитава справедливостта, безопасността и почтеността в женския спорт.", обявиха още от МОК.

The International Olympic Committee announces new Policy on the Protection of the Female (Women’s) Category in Olympic Sport.



— IOC MEDIA (@iocmedia) March 26, 2026

Олимпийският комитет и неговият президент Кърсти Ковънтри настояваха за приемането на ясна и конкретна политика за транссексуалните жени в спорта, вместо да оставят решението на спортните федерации в отделните дисциплини. Леката атлетика, плуването и колоезденето взеха именно тези мерки още преди Париж 2024 и не допускаха транссексуални жени на Олимпиадата.

В документа МОК уточнява, че хората, родени с мъжки полови белези, имат физическо предимство, което не може да бъде загубено.

След скандала в Париж

Последното издание на най-големия форум - Париж 2024 - беше помрачено от скандала около боксьорките Имане Хелиф (Алжир) и Лин Ю-Тин (Тайван). Двете спечелиха златните медали в своите категории.

По време на турнира обаче стана ясно, че те са били дисквалифицирани от световното първенство за жени в Ню Делхи през 2023 г. от бившия световен ръководен орган - Международната боксова асоциация (IBA). Причината - предполагаемо неуспешно преминаване на тестовете за полова допустимост.

Лин и Хелиф не са участвали в официални международни събития след Олимпийските игри във Франция. Припомняме, че в Париж Ю Тин победи Светлана Каменова в четвъртфиналите в кат. до 57 кг.

След мача треньорът на Каменова - Борислав Георгиев, изрази недоволство заради решенията на съдиите. Той вдигна и лист, на който беше написано "Аз съм ХХ! Спасете женския спорт!".

В края на миналата седмица скандалната Ю Тин получи разрешение да се боксира при жените в турнири под егидата на Световната федерация. Това стана след обжалване от Тайванската федерация.