bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

60 години по-късно: Ще вземе ли реванш Реал от Бенфика?

Гледайте мача на живо по bTV Action или онлайн на VOYO.BG

60 години по-късно: Ще вземе ли реванш Реал от Бенфика?
Reuters

Бенфика - Реал Мадрид - мач, дълбоко вкоренен в традициите на Шампионската лига! Два отбора с много история зад гърба си и едно съперничество, което чака реванш от над 60 години!

История

За първи път от сезон 1964/65 тези два отбора ще премерят сили в Шампионската лига! Тогава Бенфика отстранява "белия балет" на четвъртфиналите след победа в първия мач с 5:1 и загуба с 1:2 във втория.

А първия път, когато тези два отбора се срещат е на самия финал на Шампионската лига 3 години по-рано. Тогава лисабонските "орли", начело с Еузебио, печелят с 5:3, като в състава на гранда от Мадрид си личат имената на Пако Хенто и Ференц Пушкаш, който дори отбелязва хеттрик.

Оттогава досега двата отбора няколко пъти са играли един срещу друг, но не и в официална среща. 

Жозе Моуриньо

Всичко това предвещава зрелище, а като се има предвид и че Жозе Моуриньо ще бъде покрай тъчлинията, няма как да бъде скучно. Португалецът се изправя срещу бившия си отбор Реал Мадрид за първи път в официален мач, след като напусна "лос бланкос" през 2013 г.

Снимка: Marca

Начело на "лос меренгес" Специалния, който имаше рожден ден преди два дни, спечели Ла Лига, Купата на Испания и Суперкупата на Испания и бе избран за най-добър треньор в света през 2011 г., ставайки първият с 4 отличия. Впоследствие Карло Анчелоти изравнява португалския специалист.

Сега

В момента Бенфика се бори да попадне в топ 24 и да си осигури място за плейофите, докато Реал е на трета позиция и ще иска да затвърди мястото си в топ 8. След треньорската рокада на "Сантяго Бернабеу" в редиците на "Кралския" клуб сякаш няма размирици, както беше при Шаби Алонсо.

Снимка: Reuters

Не пропускайте сблъсъка между Бенфика и Реал Мадрид от 22:00 ч. само по bTV Action и онлайн на VOYO.BG със специалния коментар на легендарния Георги Попвасилев!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Бенфика
срещу
Реал Мадрид
28.01.2026 22:00
Тагове:

футбол шампионска лига реал мадрид жозе моуриньо бенфика шаби алонсо сантяго бернабеу ференц пушкаш еузебио

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Български талант разтърси Australian Open

Български талант разтърси Australian Open
Без милост за България в Лигата на нациите

Без милост за България в Лигата на нациите
Рязък завой: Левски зачеркна Хуан Переа, ясно е кого взима

Рязък завой: Левски зачеркна Хуан Переа, ясно е кого взима
Парцалена топка и мирис на смърт

Парцалена топка и мирис на смърт
Тръгнаха за мач, не се върнаха: 26 години по-късно ПАОК отново брои жертви

Тръгнаха за мач, не се върнаха: 26 години по-късно ПАОК отново брои жертви

Последни новини

Възможно ли е!? Джокович е на полуфинал, а изоставаше с 0-2!

Възможно ли е!? Джокович е на полуфинал, а изоставаше с 0-2!

Български талант разтърси Australian Open

Български талант разтърси Australian Open
Плакаха, побеждаваха и остаряха заедно: Васил Господинов на 90!

Плакаха, побеждаваха и остаряха заедно: Васил Господинов на 90!
Тръгнаха за мач, не се върнаха: 26 години по-късно ПАОК отново брои жертви

Тръгнаха за мач, не се върнаха: 26 години по-късно ПАОК отново брои жертви
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV