60 години по-късно: Ще вземе ли реванш Реал от Бенфика?

Бенфика - Реал Мадрид - мач, дълбоко вкоренен в традициите на Шампионската лига! Два отбора с много история зад гърба си и едно съперничество, което чака реванш от над 60 години!

История

За първи път от сезон 1964/65 тези два отбора ще премерят сили в Шампионската лига! Тогава Бенфика отстранява "белия балет" на четвъртфиналите след победа в първия мач с 5:1 и загуба с 1:2 във втория.

А първия път, когато тези два отбора се срещат е на самия финал на Шампионската лига 3 години по-рано. Тогава лисабонските "орли", начело с Еузебио, печелят с 5:3, като в състава на гранда от Мадрид си личат имената на Пако Хенто и Ференц Пушкаш, който дори отбелязва хеттрик.

Оттогава досега двата отбора няколко пъти са играли един срещу друг, но не и в официална среща.

Жозе Моуриньо

Всичко това предвещава зрелище, а като се има предвид и че Жозе Моуриньо ще бъде покрай тъчлинията, няма как да бъде скучно. Португалецът се изправя срещу бившия си отбор Реал Мадрид за първи път в официален мач, след като напусна "лос бланкос" през 2013 г.

Начело на "лос меренгес" Специалния, който имаше рожден ден преди два дни, спечели Ла Лига, Купата на Испания и Суперкупата на Испания и бе избран за най-добър треньор в света през 2011 г., ставайки първият с 4 отличия. Впоследствие Карло Анчелоти изравнява португалския специалист.

Сега

В момента Бенфика се бори да попадне в топ 24 и да си осигури място за плейофите, докато Реал е на трета позиция и ще иска да затвърди мястото си в топ 8. След треньорската рокада на "Сантяго Бернабеу" в редиците на "Кралския" клуб сякаш няма размирици, както беше при Шаби Алонсо.

Не пропускайте сблъсъка между Бенфика и Реал Мадрид от 22:00 ч. само по bTV Action и онлайн на VOYO.BG със специалния коментар на легендарния Георги Попвасилев!

