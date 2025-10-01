Арне, какво става? Втора поредна загуба!

Изненадваща загуба за Ливърпул във втория кръг на Шампионската лига. Мърсисайдци бяха победени с 1:0 от Галатасарай с гол от дузпа на Виктор Осимен и за първи път Арне Слот претърпява две поредни загуби като мениджър на "червените".

Галатасарай пък от своя страна постигна първа победа като домакин от 7 години насам в Турнира на богатите, прекъсвайки серията на Ливърпул от отбелязване на поне един гол в мач в последните 5 години.

20 години след "Чудото от Истанбул" приказката е с лош край

20 години по-късно Ливърпул се завръща в Истанбул, където през 2005 постигна най-великия обрат в Шампионската лига. Арне Слот заложи на експериментален състав, оставяйки Мохамед Салах на резервната скамейка.

Още във 2' Галатасарай стигна до опасна ситуация. Баръш Йълмъз бе изведен по прекрасен начин зад отбраната на Ливърпул, но Алисън за пореден път показа, че е един от най-добрите вкатари в света, щом се стигна до ситуация 1в1.

Снимка: Reuters

Високото позициониране на защитата на Галатасарай създаде проблеми на отбора, като в 14' Юго Екитике бе изведен сам срещу вратаря, но не успя да го преодолее. Последва удар от Коди Гакпо, но и той не беше успешен.

Галатасарай организира мигновена контраатака, при която главният съдия на мача отсъди дузпа в полза на "лъвовете". Виктор Осимен бе точен от 11-те метра, въпреки че Алисон бе близо да спаси.

До края на полувремето двата отбора си разменяха атака след атака, като в крайна сметка не последва нищо опасно до добавеното време. Там след грешка на Райън Гравенберх домакините имаха възможност да изпълнят свободен удар в близост до наказателното поле.

Снимка: Reuters

При изпълнението футболистите на Галатасарай имаха претенции за дузпа заради игра с ръка на футболист на гостите, но исканията бяха подминати от съдията. Така приключи първата част.

Второто полувреме започна по същия интензивен начин. В 54' Алисон отново се доказа като герой. След грешка на Ибрахима Конате, Виктор Осимен открадна топката и отново се изправи очи в очи с бразилския страж и отново бе разочарован.

След това обаче Алисон получи контузия и се наложи да бъде заменен от Гиорги Мамардашвили, който прави дебют за Ливърпул в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Срещата стана много накъснана и без сериозни ситуации пред която и да е от двете врати. Три минути преди края на редовното време бе отсъдена дузпа в полза на Ливърпул за нарушение срещу Конате.

Последва намеса на VAR, след която 11-метровия наказателен удар бе отменен, а след това бе бяха добавени 8 минути продължение. В тях отново Ливърпул не направи нищо опасно за вратата на Галатасарай и си тръгва със загуба от Истанбул.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK