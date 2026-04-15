Арсенал изстрада мястото си в последната четворка в Шампионска лига

Не беше красиво, не беше и зрелищно, но Арсенал е на втори пореден полуфинал за първи път в историята си. „Артилеристите“ удържаха нулево равенство у дома срещу Спортинг Лисабон и продължават към последната четворка заради минималната си победа в първия мач (1:0).

На полуфиналите Арсенал ще се изправи срещу Атлетико Мадрид.

Какво се случи?

Снимка: Reuters

Първата част протече точно както на Арсенал му се искаше. Домакините владееха топката през по-голямата част от времето, но в атакуващ план бяха тотално беззъби, отправяйки едва един точен удар.

С течение на времето Спортинг Лисабон ставаше все по-опасен на контраатака, а пресата на гостите се засилваше. В 40' Арсенал показа колебливост. Давид Рая подари топката на Луис Суарес, който обаче неуспешно се опита да я отклони към свой съотборник.

Снимка: Reuters

Три минути по-късно дойде и най-добрата ситуация за първата част. След перфектна контраатака Педро Гонсалвеш изпрати страхотен пас за Джени Катамо, който от воле разтресе страничния стълб.

През втората част Арсенал се събуди. Десет минути след подновяването на играта „артилеристите“ бяха много близо до гола, но Мартинели изпрати истински снаряд на сантиметри над напречната греда от границата на наказателното поле. Секунди по-късно Нони Мадуеке опъна мрежата, но от външната ѝ страна.

Снимка: Reuters

В края на мача Субименди уцели страничния стълб след корнер. Така, въпреки че не победи днес, Арсенал продължава към втория си пореден полуфинал в Шампионската лига за първи път в историята си.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Арсенал и Спортинг Лисабон