Арсенал изстрада мястото си в последната четворка в Шампионска лига

Спортинг Лисабон не успя да пробие крепостта в Лондон

Reuters

Не беше красиво, не беше и зрелищно, но Арсенал е на втори пореден полуфинал за първи път в историята си. „Артилеристите“ удържаха нулево равенство у дома срещу Спортинг Лисабон и продължават към последната четворка заради минималната си победа в първия мач (1:0).

На полуфиналите Арсенал ще се изправи срещу Атлетико Мадрид.

Какво се случи?

Снимка: Reuters

Първата част протече точно както на Арсенал му се искаше. Домакините владееха топката през по-голямата част от времето, но в атакуващ план бяха тотално беззъби, отправяйки едва един точен удар.

С течение на времето Спортинг Лисабон ставаше все по-опасен на контраатака, а пресата на гостите се засилваше. В 40' Арсенал показа колебливост. Давид Рая подари топката на Луис Суарес, който обаче неуспешно се опита да я отклони към свой съотборник.

Снимка: Reuters

Три минути по-късно дойде и най-добрата ситуация за първата част. След перфектна контраатака Педро Гонсалвеш изпрати страхотен пас за Джени Катамо, който от воле разтресе страничния стълб.

През втората част Арсенал се събуди. Десет минути след подновяването на играта „артилеристите“ бяха много близо до гола, но Мартинели изпрати истински снаряд на сантиметри над напречната греда от границата на наказателното поле. Секунди по-късно Нони Мадуеке опъна мрежата, но от външната ѝ страна.

Снимка: Reuters

В края на мача Субименди уцели страничния стълб след корнер. Така, въпреки че не победи днес, Арсенал продължава към втория си пореден полуфинал в Шампионската лига за първи път в историята си.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Арсенал и Спортинг Лисабон

Арсенал
0 : 0
Спортинг Лисабон
50%
Притежание на топката
50%
8
Точни удари
7
7
Неточни удари
1
71
Опасни атаки
32
7
Нарушения
11
8
Корнери
3
0
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

1
3 2 6 5
36 41
20 10 11
14
97
10 17 8
42 5
72 26 25 20
1
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Кристианска комар 3 Кристианска комар
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Нони Мадуеке 20 Нони Мадуеке
Еберечи Езе 10 Еберечи Езе
Мартинели 11 Мартинели
Виктор Гьокерес 14 Виктор Гьокерес
Руи Силва 1 Руи Силва
Едуардо Куарешма 72 Едуардо Куарешма
Усман Диоманде 26 Усман Диоманде
Гонсало Бернардо Инасио 25 Гонсало Бернардо Инасио
М. Араухо 20 М. Араухо
Мортен Хюлманд 42 Мортен Хюлманд
Хидемаса Морита 5 Хидемаса Морита
Джини 10 Джини
Франсиско Тринкао 17 Франсиско Тринкао
Поте 8 Поте
Луис Хавиер Суарес 97 Луис Хавиер Суарес
Тагове:

арсенал шампионска лига спортинг лисабон полуфинал четвъртфинал

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Арда спъна Лудогорец за радост на Левски

Арда спъна Лудогорец за радост на Левски
Убиха съдия по време на футболен мач

Убиха съдия по време на футболен мач
Смяна на властта в баскетбола (ВИДЕО)

Смяна на властта в баскетбола (ВИДЕО)
Човекът, за който няма тайни във футбола, не може да си намери гадже

Човекът, за който няма тайни във футбола, не може да си намери гадже

Последни новини

Луд мач в Мюнхен изпрати Байерн на полуфинал

Луд мач в Мюнхен изпрати Байерн на полуфинал
bTV Media Group излъчва държавния шампионат по плажен волейбол

bTV Media Group излъчва държавния шампионат по плажен волейбол
Арда спъна Лудогорец за радост на Левски

Арда спъна Лудогорец за радост на Левски
Световната гимнастика заплаши рускиня след скандал в София

Световната гимнастика заплаши рускиня след скандал в София
