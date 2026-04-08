Арсенал не впечатли, но излъга Спортинг в края

Арсенал излъга Спортинг в края. С гол дълбоко в добавеното време резервата Кай Хаверц отмъкна победата с 1:0 и смълча стадиона в Лисабон в първия четвъртфинален двубой между двата тима в Шампионската лига.

Какво се случи?

През първото полувреме темпото беше високо. Още преди 15-ата минута и двата отбора удариха по една греда.

6 минути след началния съдийски сигнал Спортинг стигна до най-опасното положение за първата част. След мълниеносна контраатака Максимилиано Араухо разтресе напречната греда с топовен изстрел.

6 минути по-късно Арсенал отвърна, след като Нони Мадуеке уцели гредата директно след изпълнение на корнер.

На полувремето двата отбора се оттеглиха при нулево равенство.

Късната драма

Гол най-после падна в 64-ата минута. Мартин Зубименди опъна мрежата с удар извън наказателното поле, но попадението бе отменено заради засада в хода на атаката.

"Артилеристите" се настаниха удобно в половината на Спортинг през второто полувреме, но така и не успяха да създадат чисто голово положение.

Младата звезда Макс Дауман замени Нони Мадуеке и подобри нов рекорд. Атакуващият футболист стана най-младият англичанин (16 години и 97 дни), записал участие в елиминационен мач от Шампионската лига.

Спортинг Лисабон се размина с трите точки в края, когато прекрасен удар с глава на Джени Катамо в 83-ата минута бе отразен от Давид Рая. 4 минути по-късно Рая записа и двойно спасяване.

В края Спортинг рухна. Кай Хаверц отбеляза решаващото попадение дълбоко в добавеното време. 1:0 и победа за Арсенал.