Атлетико не срещна трудности срещу Брюж и вече мисли за жребия

Атлетико Мадрид не срещна трудности при домакинството си на Брюж и победи с 4:1. "Дюшекчиите" вече спокойно чакат жребия за осминафиналите, където може да срещнат Ливърпул или Тотнъм.

Разгромът

В 14' дойде най-сериозното положение за домакините. Джовани Симеоне падна в наказателното поле след съприкосновение с вратаря на Брюж Симон Миньоле, но след преглед с VAR се стигна до решение, че няма нарушение на бившия страж на Ливърпул.

В 23' обаче Миньоле допусна нелепа грешка, при която Атлетико поведе в резултата. Александър Сьорлот получи дълго подаване и успя да се обърне и да стреля, а при удара топката мина през ръцете на вратаря за 1:0.

След този гол "дюшекчиите" се активизираха още повече и започнаха да създават положение, а Брюж нямаше отговор на атаките им.

Противно на очакванията обаче Брюж изравни в 36' след корнер. Един от грешниците в миналия мач Жоел Ордонес сега се реваншира за автогола си преди седмица, като направи резултата 1:1. Интересното е, че секунди преди попадението, еквадорецът бе изкаран извън терена, за да получи медицинска помощ, след като имаше кръв по лицето.

А в следващата си атака белгийският клуб можеше да направи пълен обрат. Топката бе центрирана в наказателното поле, където Юго Ветлесен игра с глава, но Ян Облак имаше последната дума. С невероятен рефлекс словенския страж спаси удара.

Още в началото на второто полувреме Атлетико Мадрид отново поведе. Джони Кардосо с прецизен удар извън наказателното поле матира Симон Миньоле и изведе своя тим напред.

В 76' Атлетико реши всичко в мача. Страхотна комбинация между Сьорлот, Адемола Лукман и Антоан Гризман завърши с гол във вратата на Брюж. A Сьорлот оформи своя хеттрик в 87'. Норвежецът получи страхотно подаване от Матео Руджери и с едно докосване обра паяжините на вратата.

