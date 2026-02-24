bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Шампионска лига

Атлетико не срещна трудности срещу Брюж и вече мисли за жребия

Тимът на Диего Симеоне ще се изправи срещу Ливърпул или Тотнъм на осминафиналите в Шампионската лига

Атлетико не срещна трудности срещу Брюж и вече мисли за жребия
Reuters

Атлетико Мадрид не срещна трудности при домакинството си на Брюж и победи с 4:1. "Дюшекчиите" вече спокойно чакат жребия за осминафиналите, където може да срещнат Ливърпул или Тотнъм.

Разгромът

В 14' дойде най-сериозното положение за домакините. Джовани Симеоне падна в наказателното поле след съприкосновение с вратаря на Брюж Симон Миньоле, но след преглед с VAR се стигна до решение, че няма нарушение на бившия страж на Ливърпул.

Снимка: Reuters

В 23' обаче Миньоле допусна нелепа грешка, при която Атлетико поведе в резултата. Александър Сьорлот получи дълго подаване и успя да се обърне и да стреля, а при удара топката мина през ръцете на вратаря за 1:0.

След този гол "дюшекчиите" се активизираха още повече и започнаха да създават положение, а Брюж нямаше отговор на атаките им.

Противно на очакванията обаче Брюж изравни в 36' след корнер. Един от грешниците в миналия мач Жоел Ордонес сега се реваншира за автогола си преди седмица, като направи резултата 1:1. Интересното е, че секунди преди попадението, еквадорецът бе изкаран извън терена, за да получи медицинска помощ, след като имаше кръв по лицето.

Снимка: Reuters

А в следващата си атака белгийският клуб можеше да направи пълен обрат. Топката бе центрирана в наказателното поле, където Юго Ветлесен игра с глава, но Ян Облак имаше последната дума. С невероятен рефлекс словенския страж спаси удара.

Още в началото на второто полувреме Атлетико Мадрид отново поведе. Джони Кардосо с прецизен удар извън наказателното поле матира Симон Миньоле и изведе своя тим напред.

В 76' Атлетико реши всичко в мача. Страхотна комбинация между Сьорлот, Адемола Лукман и Антоан Гризман завърши с гол във вратата на Брюж. A Сьорлот оформи своя хеттрик в 87'. Норвежецът получи страхотно подаване от Матео Руджери и с едно докосване обра паяжините на вратата.

Снимка: Reuters

Атлетико Мадрид
срещу
Брюж
24.02.2026 19:45

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Брюж и Атлетико Мадрид

Брюж
Брюж
3 : 3
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид

Състави

22
64 4 44 65
25 15
8 20 67
7
20 19 22
7 6 14
16 18 17 3
13
Симон Миньоле 22 Симон Миньоле
К. Сабе 64 К. Сабе
Хоел Леандро Ордонес Гереро 4 Хоел Леандро Ордонес Гереро
Брандън Мечеле 44 Брандън Мечеле
Хоакин Сейс 65 Хоакин Сейс
А. Станкович 25 А. Станкович
Рафаел Нвадике 15 Рафаел Нвадике
Христос Цолис 8 Христос Цолис
Ханс Ванакен 20 Ханс Ванакен
Мамаду Диахон 67 Мамаду Диахон
Николо Трезолди 7 Николо Трезолди
Ян Облак 13 Ян Облак
Нахуел Молина 16 Нахуел Молина
Marc Pubill 18 Marc Pubill
Давид Ханко 17 Давид Ханко
Матео Руджери 3 Матео Руджери
Антоан Гризман 7 Антоан Гризман
Коке 6 Коке
Йоренте 14 Йоренте
Г. Симеоне 20 Г. Симеоне
Хулиан Алварес 19 Хулиан Алварес
Адемола Лукман 22 Адемола Лукман

Срещата по минути

Робин Льо Норманд влезе на мястото на Нахуел Молина 90+1′
Джони влезе на мястото на Коке 90′
Жълт картон за Алекс Баена 90+5′
89′ Христос Цолис отбеляза гол!
86′ Бьорн Майер е сменен от Хоакин Сейс
86′ Félix Lemaréchal е сменен от А. Станкович
82′ Шандър Кембъл е сменен от Мамаду Диахон
81′ Уго Сике е сменен от К. Сабе
76′ Р. Вермант влезе на мястото на Николо Трезолди
76′ Жълт картон за Рафаел Нвадике
Александър Сьорлот е сменен от Антоан Гризман 66′
Алекс Баена влезе на мястото на Адемола Лукман 62′
60′ ГООООЛ! Николо Трезолди беше точен за отбора си
51′ Рафаел Нвадике отбеляза гол!
Marc Pubill получи жълт картон 48′
Адемола Лукман отбеляза гол! 45+4′
22′ получи жълт картон
Хулиан Алварес не сбърка. 8′
Тагове:

футбол ливърпул шампионска лига атлетико мадрид победа брюж плейофи осминафинали Симон Миньоле александър сьорлот

