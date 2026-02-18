Дузпа и автогол не стигнаха на Атлетико да матира Брюж

Брюж и Атлетико Мадрид сътвориха истинско зрелище в първия кръг на плейофите в Шампионската лига. Двата отбора не се победиха, завършвайки 3:3 в мач с много драма, дузпи и автогол.

Какво се случи?

Атлетико Мадрид поведе още в осмата минута след точно изпълнена дузпа от Хулиан Алварес. След корнер Жоакин Сейс бе неориентиран в наказателното поле и игра с ръка, а след намеса на VAR съдията посочи бялата точка. В 12-те метра аржентинският нападател на "дюшекчиите" бе безмислостен.

Снимка: Reuters

Отборът на Диего Симеоне нанесе и втори удар срещу Брюж. В четвъртата минута на добавеното време на първата част отново след ъглов удар се развиха събитията. Антоан Гризман отклони с глава, а от близко разстояние Адемола Лукман не сбърка.

В началото на второто полувреме Брюж намали на 1:2 отново след корнер. След дълга проверка с VAR заради съмнения за засада голът бе признат и Рафаел Ониедика можеше да си отдъхне.

Снимка: Reuters

В 60' Брюж стигна и до изравнителен гол. Мамаду Диакон напредна по левия фланг и центрира успоредно на голлинията, където Николо Тресолди изпревари Ян Облак и изравни.

Въпреки натиска от Брюж, Атлетико успя отново да поведе в резултата. Маркос Йоренте центрира към Александър Сьорлот, но току преди норвежецът да вкара, Жоел Ордонес засече топката във собствената си врата.

Снимка: Reuters

Брюж обаче не се предаде и в последните минути на редовното време изравни резултата. Ониедика подаде към Кристос Тзолис, който с прецизен удар матира Ян Облак.

Така двата отбора оставиха кулминацията за реванша следващата седмица.

Снимка: Reuters