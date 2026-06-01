Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Сред феновете: Вижте коя родна красавица гледа на живо ПСЖ-Арсенал! (СНИМКИ) Спортът не е чужд на Лияна Снимка: Btv sport

Финалът на Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Арсенал привлече по традиция много погледи и раздаде много емоции.

Малцина от футболните фенове успяха да бъдат на "Пушкаш Арена", за да видят как французите триумфират за втора поредна година в най-престижния европейски клубен турнир. Сред тях погледите събра българска красавица.

В социалните мрежи поп-фолк певицата Лияна се похвали, че е изгледала на живо мача.

На кого е фен?

От снимката се вижда, че изпълнителката на "Каменно сърце" и "Като вещица" е заобиколена от фенове на Арсенал.

View this post on Instagram A post shared by Liyana (@liyana_original)

По дрехите ѝ не се вижда дали наистина е от "артилеристите", а шалът в ръцете ѝ е официалния за мача, който е разделен на две равни половини за двата тима.

Ако е стискала палци за Арсенал, то Лияна е останала разочарована, тъй като англичаните загубиха след изпълнение на дузпи.

Не футбол, а лека атлетика

Самата Лияна е била спортистка, но далеч от футбола.

Тя е двукратна шампионка на България за девойки в бягането на 800 м. Завършила е спортното училище на Левски - 166-то "Васил Лeвски"

С футбола я свързва... предишна връзка. Тя и бившият национал Благой Георгиев имаха бурна любов преди повече от 15 години.

Иначе певицата гледа тенис преди две години на кортовете на "Ролан Гарос", където също събра погледите.