Сред феновете: Вижте коя родна красавица гледа на живо ПСЖ-Арсенал! (СНИМКИ)
Спортът не е чужд на Лияна
Финалът на Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Арсенал привлече по традиция много погледи и раздаде много емоции.
Малцина от футболните фенове успяха да бъдат на "Пушкаш Арена", за да видят как французите триумфират за втора поредна година в най-престижния европейски клубен турнир. Сред тях погледите събра българска красавица.
В социалните мрежи поп-фолк певицата Лияна се похвали, че е изгледала на живо мача.
На кого е фен?
От снимката се вижда, че изпълнителката на "Каменно сърце" и "Като вещица" е заобиколена от фенове на Арсенал.
View this post on Instagram
По дрехите ѝ не се вижда дали наистина е от "артилеристите", а шалът в ръцете ѝ е официалния за мача, който е разделен на две равни половини за двата тима.
Ако е стискала палци за Арсенал, то Лияна е останала разочарована, тъй като англичаните загубиха след изпълнение на дузпи.
Не футбол, а лека атлетика
Самата Лияна е била спортистка, но далеч от футбола.
Тя е двукратна шампионка на България за девойки в бягането на 800 м. Завършила е спортното училище на Левски - 166-то "Васил Лeвски"
С футбола я свързва... предишна връзка. Тя и бившият национал Благой Георгиев имаха бурна любов преди повече от 15 години.
Иначе певицата гледа тенис преди две години на кортовете на "Ролан Гарос", където също събра погледите.
View this post on Instagram