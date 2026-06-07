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Баскетбол

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Остави един от най-добрите в Европа заради 11 години по-млад от нея

Милош Теодосич заменен от колега в сърцето на съпругата си

Остави един от най-добрите в Европа заради 11 години по-млад от нея
 

Любовна драма с актьорско-спортен привкус занимава Сърбия в последните часове. 

Един от най-добрите европейски баскетболисти за миналото десетилетие Милош Теодосич се развежда със съпругата си - известната актриса Йелисавета Орашанин. 

Двамата бяха официално семейство от 2017 г. насам и имат две деца - Петра (7 години) и Богдан (5 години). 

Изненада от развода бе подсилена и от факта, че актрисата вече има нова половинка. 

В апартамента на Теодосич

Вече бившото семейство заяви, че запазва добрите си отношения и приоритет в тях ще е грижата за децата. Йелисавета, Петра и Богдан ще продължат да живеят в семейното жилище. 

Теодосич, който стана Най-полезен в Евролигата през 2010 г., носейки екипа на Олимпиакос, а през 2016 г. бе в шампионския тим от надпреварата ЦСКА Москва, се е изнесъл и ще живее в друг апартамент в сръбската столица. 

Актрисата и баскетболистът бяха една от образцовите двойки в Сърбия, като медиите съобщават, че разводът е по взаимно съгласие и решението е взето без скандали. 

Йелисавета дори загърби за кратко кариерата си и последва спортната звезда отвъд Океана, когато той игра за Лос Анджелис Клипърс в периода 2017-2019 г. Тогава Теодосич изигра 60 мача за отбора от НБА със средно по 8 точки на мач. 

Нова любов

Изненадата в Сърбия е още по-голяма, тъй като се оказва, че бившата вече госпожа Теодосич има... нова любов. 

Тя е заменила съпруга си за своя колега Павле Менсур, който е на 26 години - с 11 по-млад от Йелисавета. Двамата не крият, че са влюбени, като дори качват снимки в социалните мрежи, с които намекват за връзка. 

Менсур бе сгоден за телевизионната водеща Настасия Стошич, но двамата прекратиха отношения преди да вдигнат сватба. 

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