Шампионска лига Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Можем ли да го направим на руски? Не можем...“ Най-добрият футболист в Шампионската лига отказа да отговори на въпроса на журналист

Хвича Кварацхелия е един от най-добрите футболисти на планетата и според мнозина е сред фаворитите за спечелване на следващата „Златна топка“. С ПСЖ той спечели втората поредна титла в Шампионската лига след победата срещу Арсенал в Будапеща.

След този успех той отново бе в новините, но този път заради отказа да отговори на въпрос на руски език. Грузинският футболист правеше изявление след невероятния си успех и му беше зададен въпрос на руски.

„Хвича, можем ли да говорим на руски? Какви емоции изпитахте на терена...“, гласеше въпросът на руски. „Не, не мога да говоря руски. Съжалявам“, отговори Кварадона.

Припомняме, че Хвича започна кариерата си в Динамо Тбилиси, а след сезон в анонимния Рустави отиде в Русия. Там игра за Локомотив Москва и Рубин от Казан в продължение на три години, преди да се завърне в Грузия и да подпише с Динамо Батуми, след което започна приказката му в Наполи и ПСЖ.