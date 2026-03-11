Байерн писа шестица на "Богинята" насред Бергамо

Байерн Мюнхен крачи към четвъртфиналите на Шампионската лига, след като разгроми Аталанта с 6:1 като гост.

Така "Богинята" допусна седма загуба в последните си 8 елиминационни двубоя в Турнира на богатите.

Баварците, които са неудържими на домашната сцена от началото на сезона, започнаха вихрено и в Бергамо. Тимът на Венсан Компани си осигури три гола аванс до 25', като точни бяха Йосип Станишич, Майкъл Олисе и Серж Гнабри.

Снимка: Reuters

Германската машина

Байерн продължи да доминира и след почивката. Николас Джаксън, който водеше атаката, вкара за 4:0 в 52', преди Олисе да направи резултата още по-унизителен за Аталанта в 64'. Само намесите на вратаря Марко Карнезеки помагаха на "Богинята" да избегне исторически срам.

Снимка: Reuters

Резервата Джамал Мусиала бе точен за 6:0 в 67', а Марио Пашалич реализира почетното попадение за домакините в третата минута от добавеното време.

Така Байерн мина с лекота през Аталанта, въпреки че голмайсторът на германския гранд Хари Кейн остана неизползвана резерва. Миналия петък английският нападател пропусна шампионатния успех с 4:1 над Борусия Мьонхенгладбaх поради контузия. Той не бе готов за място сред титулярите тази вечер.

Кейн обаче със сигурност ще е на линия за очертаващия се протоколен реванш с Аталанта след седмица.

Снимка: Reuters