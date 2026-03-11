bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Байерн писа шестица на "Богинята" насред Бергамо

Баварците превърнаха реванша с Аталанта в протоколен

Байерн писа шестица на "Богинята" насред Бергамо
Reuters

Байерн Мюнхен крачи към четвъртфиналите на Шампионската лига, след като разгроми Аталанта с 6:1 като гост.

Така "Богинята" допусна седма загуба в последните си 8 елиминационни двубоя в Турнира на богатите.

Баварците, които са неудържими на домашната сцена от началото на сезона, започнаха вихрено и в Бергамо. Тимът на Венсан Компани си осигури три гола аванс до 25', като точни бяха Йосип Станишич, Майкъл Олисе и Серж Гнабри.

Снимка: Reuters

Германската машина

Байерн продължи да доминира и след почивката. Николас Джаксън, който водеше атаката, вкара за 4:0 в 52', преди Олисе да направи резултата още по-унизителен за Аталанта в 64'. Само намесите на вратаря Марко Карнезеки помагаха на "Богинята" да избегне исторически срам.

Снимка: Reuters

Резервата Джамал Мусиала бе точен за 6:0 в 67', а Марио Пашалич реализира почетното попадение за домакините в третата минута от добавеното време.

Така Байерн мина с лекота през Аталанта, въпреки че голмайсторът на германския гранд Хари Кейн остана неизползвана резерва. Миналия петък английският нападател пропусна шампионатния успех с 4:1 над Борусия Мьонхенгладбaх поради контузия. Той не бе готов за място сред титулярите тази вечер.

Кейн обаче със сигурност ще е на линия за очертаващия се протоколен реванш с Аталанта след седмица.

Снимка: Reuters

Аталанта
срещу
Байерн Мюнхен
10.03.2026 02:00
Тагове:

байерн шампионска лига Италия байерн мюнхен шампионската лига аталанта разгром бергамо осминафинал богинята

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

БФС отсече: Дузпа за Левски има (ВИДЕО)

БФС отсече: Дузпа за Левски има (ВИДЕО)
Таня Гатева: Духът е основното ни оръжие (ВИДЕО)

Таня Гатева: Духът е основното ни оръжие (ВИДЕО)

"Част от мен се счупи": Думите на сестрата на Малена разплакват!

Австралия спасява футболистките от Иран (ВИДЕО)

Австралия спасява футболистките от Иран (ВИДЕО)
Борислава Христова: Успехите ни се дължат на характера (ВИДЕО)

Борислава Христова: Успехите ни се дължат на характера (ВИДЕО)

Последни новини

Вратар-дебютант закопа Тотнъм за 15 минути и излезе разплакан

Вратар-дебютант закопа Тотнъм за 15 минути и излезе разплакан
Ламин Ямал спаси Барселона с гол от дузпа в Нюкасъл

Ламин Ямал спаси Барселона с гол от дузпа в Нюкасъл
Бомба в Истанбул! Галатасарай посече Ливърпул (ВИДЕО)

Бомба в Истанбул! Галатасарай посече Ливърпул (ВИДЕО)

"Армейска" радост: Бай Добри се завърна! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV