Борислава Христова: Успехите ни се дължат на характера (ВИДЕО)

Успехите от началото на квалификациите се дължат на характера, който отборът показва. Това заяви пред bTV баскетболната националка Борислава Христова.

Тя сподели, че за нея е чест да бъде капитан и да поведе "лъвиците" и в утрешното домакинство на Азербайджан по пътя към ЕвроБаскет 2027.

"Най-силното ни оръжие е колективът, борбеността, с която играем. Това ни държи в много от мачовете. Успехите ни се дължат на характера, който показваме на игрището", заяви Христова.

"Искаме да се фокусираме по-скоро върху себе си - да излезем, да разкършим отборната атмосфера, за да може да сме готови за следващите два мача. Влизаме след 3 победи и усещането е супер, обаче не сме приключили - имаме 3 важни мача, които трябва да вземем. Не можем да се отпускаме сега, защото това е много важно за следващата фаза"

"За мен е чест и гордост да съм капитан. Момичетата са толкова жадни за победа и за промяна в българския баскетбол. Ще дам всичко от себе си за този отбор и за България!"

Победният ход на "лъвиците"

Момичетата на Таня Гатева приемат в Пловдив Азербайджан и Украйна, съответно на 11 и 14 март, а на 17 гостуват на Черна гора.

И трите съперника вече бяха победени през ноември, като срещу Азербайджан България отбеляза историческите 141 точки.

Водени Христова, баскетболистките ни за първи път през новото хилядолетие спечелиха 3 поредни срещи за ЕвроБаскет. Резултатът срещу Украйна бе 80:60, а срещу Грузия - 66:62. Целта е ясна - първо класиране за първенство на Стария континент от 1993 г. насам.

Ако "лъвиците" запазят първото място, то те ще имат по-голям шанс да попаднат в по-лека група за втория етап.