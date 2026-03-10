bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Борислава Христова: Успехите ни се дължат на характера (ВИДЕО)

Гледайте България - Азербайджан утре (11 март), 19:00 ч., VOYO.BG

Успехите от началото на квалификациите се дължат на характера, който отборът показва. Това заяви пред bTV баскетболната националка Борислава Христова.

Тя сподели, че за нея е чест да бъде капитан и да поведе "лъвиците" и в утрешното домакинство на Азербайджан по пътя към ЕвроБаскет 2027.

Двубоя може да гледате от 19:00 ч. пряко на онлайн платформата ни VOYO.BG, както и да следите на живо минута по минута тук - на btvsport.bg.

Снимка: Българска федерация по баскетбол

"Най-силното ни оръжие е колективът, борбеността, с която играем. Това ни държи в много от мачовете. Успехите ни се дължат на характера, който показваме на игрището", заяви Христова.

"Искаме да се фокусираме по-скоро върху себе си - да излезем, да разкършим отборната атмосфера, за да може да сме готови за следващите два мача. Влизаме след 3 победи и усещането е супер, обаче не сме приключили - имаме 3 важни мача, които трябва да вземем. Не можем да се отпускаме сега, защото това е много важно за следващата фаза"

"За мен е чест и гордост да съм капитан. Момичетата са толкова жадни за победа и за промяна в българския баскетбол. Ще дам всичко от себе си за този отбор и за България!"

Победният ход на "лъвиците"

Момичетата на Таня Гатева приемат в Пловдив Азербайджан и Украйна, съответно на 11 и 14 март, а на 17 гостуват на Черна гора.

И трите съперника вече бяха победени през ноември, като срещу Азербайджан България отбеляза историческите 141 точки.

Снимка: Lap.bg

Водени Христова, баскетболистките ни за първи път през новото хилядолетие спечелиха 3 поредни срещи за ЕвроБаскет. Резултатът срещу Украйна бе 80:60, а срещу Грузия - 66:62. Целта е ясна - първо класиране за първенство на Стария континент от 1993 г. насам.

Ако "лъвиците" запазят първото място, то те ще имат по-голям шанс да попаднат в по-лека група за втория етап.

Таня Гатева: Духът е основното ни оръжие (ВИДЕО)
