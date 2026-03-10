Бомба в Истанбул! Галатасарай посече Ливърпул (ВИДЕО)

Изненадващо или не, Галатасарай победи Ливърпул с 1:0 в първия осминафинал в Шампионската лига. Марио Лемина даде аванс на домакините още в началото на мача и те я задържаха до края, като не оставиха почти никакви шансове на своя опонент.

Какво се случи?

Въпреки че Ливърпул започна мача по-активно Галатасарай откри резултата още в 7'. След корнер топката бе отбита от Виктор Осимен, а пред голлинията Марио Лемина бе оставен непокрит и от близко разстояние разстреля Гиорги Мамардашвили. До края на полувремето двата отбора си разменяха атаки, но така и не се стигна до нещо по-опасно.

През второто полувреме и двата отбора излязоха в търсене на попадение. Първи до него стигнаха футболистите на Галатасарай. В 62' Виктор Осимен се възползва от ужасна грешка на Ибрахима Конате, но след преглед с VAR голът бе отменен заради засада.

Снимка: Reuters

9 минути по-късно Ливърпул също вкара топката във вратата на домакините. След изпълнение на корнер в наказателното поле настъпи хаос, а Конате с голяма доза късмет изравни резултата. Мърсисайдцци обаче не успяха да се зарадват на попадението, защото то бе отменено заради игра с ръка на защитника.

До края на срещата Ливърпул се опитваше да стигне до така желаното попадение, но защитата на Галатасарай не позволи топката да премине голлинията. Така за втори пореден път мърсисайдци губят с 0:1 в Истанбул.

Най-интересното от срещата бе, че Мохамед Салах вече е едноличен лидер по участия в Шампионската лига за Ливърпул с 81.

Снимка: Reuters