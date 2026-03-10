bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кошмарът на “шпорите“ продължава и в Шампионската лига

Вратар-дебютант закопа Тотнъм за 15 минути и излезе разплакан
Reuters

Кошмарът за Тотнъм се пренесе от Висшата лига в евротурнирите! Вратар-дебютант закопа "шпорите" в осминафиналите на Шампионската лига при загубата с 2:5 като гости на Атлетико Мадрид.

Антонин Кински подари гол на "дюшекчиите" още в 6'. Възползва се Маркос Йоренте.

В 14' Антоан Гризман удвои аванса на домакините след неориентирани действия на английската отбрана, преди Кински да сбърка комично и в 15', оставяйки световния шампион Хулиан Алварес да отбележи едно от най-лесните попадения в кариерата си.

Снимка: Reuters

Атлетико се нуждаеше от точно 14:59 минути, за да стигне до най-бързия аванс от 3 гола в елиминациите на Шампионската лига.

В 17' Кински беше сменен от Гулиелмо Викарио и се прибра разплакан в съблекалнята.

Бедите на "шпорите"

Проблемите за Тотнъм обаче не спряха - в 22' Робин льо Норман се разписа за 4:0. По този начин Атлетико стана едва вторият испански тим с 4 отбелязани гола преди почивката на двубой от Шампионската лига. През 2009 г. същото на два пъти стори Барселона.

Снимка: Reuters

В 41' Педро Поро намали изоставането на "шпорите", Алварес отговори в 55', а в 76' резервата Доминик Соланке оформи крайното Атлетико - Тотнъм 5:2.

Така Тотнъм навлезе в серия от 6 поредни загуби във всички турнири за първи път в историята. През уикенда тимът на Игор Тудор гостува на Ливърпул в 30-ия кръг на английското първенство.

Реваншът с Атлетико е след седмица на Тотнъм Хотспър Стейдиъм в Лондон.

Атлетико Мадрид
срещу
Тотнъм
10.03.2026 02:00
