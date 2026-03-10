Таня Гатева: Духът е основното ни оръжие (ВИДЕО)

Отборният дух е основното оръжие на баскетболните националки. Това заяви пред bTV селекционерът Таня Гатева, която ще изведе "лъвиците" срещу Азербайджан утре (11 март) в ключов мач от квалификациите за ЕвроБаскет 2027.

Двубоя може да гледате от 19:00 ч. пряко на онлайн платформата ни VOYO.BG, както и да следите на живо минута по минута тук - на btvsport.bg.

"Очакваме да играем добре, да се раздадем, да влязат всички на игрището, да останем здрави и да се готвим за мача с Украйна. Те (съперничиките) са деца, от тях няма какво да изискваме, така че утрешният мач няма да покаже нищо", коментира Гатева.

"Най-силното ни оръжие е духът, колективната игра и подкрепата. Имаме две американки, нямаме никакви проблеми засега. И двете разбират каква е ситуацията и, че ще взимаме решение спрямо съперника.", коментира треньорът, в чийто тим към Кайла Хилсман се присъедини и Стефани Костович.

Българският национален отбор е в оптимателен състав и с пълен актив от точки след първите 3 мача.

Снимка: Българска федерация по баскетбол

Победният ход на "лъвиците"

Момичетата на Гатева приемат в Пловдив Азербайджан и Украйна, съответно на 11 и 14 март, а на 17 гостуват на Черна гора.

И трите съперника вече бяха победени през ноември, като срещу Азербайджан България отбеляза историческите 141 точки.

Снимка: Lap.bg

Водени от капитана Борислава Христова, баскетболистките ни за първи път през новото хилядолетие спечелиха 3 поредни срещи за ЕвроБаскет. Резултатът срещу Украйна бе 80:60, а срещу Грузия - 66:62. Целта е ясна - първо класиране за първенство на Стария континент от 1993 г. насам.

Ако "лъвиците" запазят първото място, то те ще имат по-голям шанс да попаднат в по-лека група за втория етап.