Ламин Ямал спаси Барселона с гол от дузпа в Нюкасъл

Каталунците се измъкнаха дълбоко в добавеното време

Ламин Ямал спаси Барселона с гол от дузпа в Нюкасъл
Reuters

Нюкасъл пропусна да победи Барселона за първи път от 17 септември 1997 г., след като допусна късен гол от дузпа, дело на Ламин Ямал за крайното 1:1 в среща от осминафиналите на Шампионската лига.

Ямал спаси Барселона

Еди Хау бе заложил на нестандартен състав, оставяйки на скамейката Антъни Гордън, Ник Волтемаде и Джейкъб Мърфи. Нюкасъл започна срещата много агресивно и се опитваше да държи топката в полето на Барселона.

През първото полувреме нямаше интересни ситуации. И двата отбора се опитваха да създават атаки, но главно битката беше в центъра. През второто полувреме играта на двата отбора не се промени и малко или много гледахме идентични 45 минути.

В 73' Нюкасъл вкара топката във вратата на Барселона след чудесно организирана контраатака, но страничният съдия вдигна флага си за засада. "Свраките" все повече и повече продължаваха да настояват с пробиви по фланговете, но защитата на Барса оцеляваше.

Снимка: Reuters

В 86', благодарение на усърдието си, Нюкасъл стигна до така желаното попадение. След страхотно двойно подаване Джейкъб Мърфи центрира към забравения в наказателното поле на Барса Харви Барнс. С доза късмет англичанинът успя да вкара топката във вратата, след като преди това тя се удари в главата на стража Жоан Гарсия.

Интересен епизод от мача бе в добавеното време, когато защитникът на Нюкасъл Дан Бърн трябваше да бъде накаран от Еди Хау да отиде в наказателното поле на съперника при пряк свободен удар.

В самия край на срещата Малик Чиау се превърна в грешник, след като фаулира Дани Олмо в наказателното поле, а съдията бе категоричен, че това е дузпа. Ламин Ямал застана зад топката и показа нужното спокойствие, за да изравни резултата. Веднага след това прозвуча последният съдийски сигнал.

Снимка: Reuters

Така двата отбора оставиха най-интересното за другата седмица. Каталунците са спечелили последните си 5 осминафинални сблъсъка срещу английски съперници, което вдъхва увереност на феновете на Барселона.

Нюкасъл
срещу
Барселона
10.03.2026 02:00
футбол англия барселона Испания шампионска лига нюкасъл каталунци свраки Еди Хау ламин ямал харви барнс

