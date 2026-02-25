Бенфика е без Жозе! Има ли сили на отстрани Реал?

Реал Мадрид срещу Бенфика - сблъсък, който заслужава холивудска продукция! Историята между тези два отбора е повече от богата, а сега се задава нов епизод от този мегасблъсък.
Миналата седмица на "Ещадио да Луж" Реал Мадрид победи с 1:0 с гол на Винисиус. Това обаче далеч не беше фокуса на срещата. Веднага след попадението си бразилецът отпразнува по подигравателен начин и му бе показан жълт картон. След това обаче той се оплака на съдията, че е бил обиден на расова основа от един от футболистите на Бенфика.
Главният съдия Франсоа Летексие активира тристепенен протокол за евентуално наличие на расизъм. Винисиус трябваше да бъде утешаван от съотборниците си и от треньора на "Кралския" клуб, като дори Жозе Моуриньо отиде да говори с крилото.
В крайна сметка мачът бе подновен, а сега е ред на реванша в Мадрид. На "Бернабеу" обаче няма да може да видим Жозе Моуриньо в пълния му блясък, след като преди седмица той бе изгонен от рефера за остри критики към съдийството му.
Също така, Джанлука Престиани - обвиненият в расизъм играч на Бенфика, ще пътува до столицата на Испания за мача с 15-кратния носител на Шампионската лига. Първоначално, той бе наказан за 10 мача, но според авторитетния журналист Фабрицио Романо, аржентинецът се е качил на самолета с отбора си.
Има ли сили Бенфика да отстрани Реал Мадрид или всичко изглежда предначертано? Гледайте срещата от 22:00 ч. пряко по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.