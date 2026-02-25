Бенфика е без Жозе! Има ли сили на отстрани Реал?

Реал Мадрид срещу Бенфика - сблъсък, който заслужава холивудска продукция! Историята между тези два отбора е повече от богата, а сега се задава нов епизод от този мегасблъсък.

Реал или Бенфика?

Миналата седмица на "Ещадио да Луж" Реал Мадрид победи с 1:0 с гол на Винисиус. Това обаче далеч не беше фокуса на срещата. Веднага след попадението си бразилецът отпразнува по подигравателен начин и му бе показан жълт картон. След това обаче той се оплака на съдията, че е бил обиден на расова основа от един от футболистите на Бенфика.

Снимка: Reuters

Главният съдия Франсоа Летексие активира тристепенен протокол за евентуално наличие на расизъм. Винисиус трябваше да бъде утешаван от съотборниците си и от треньора на "Кралския" клуб, като дори Жозе Моуриньо отиде да говори с крилото.

В крайна сметка мачът бе подновен, а сега е ред на реванша в Мадрид. На "Бернабеу" обаче няма да може да видим Жозе Моуриньо в пълния му блясък, след като преди седмица той бе изгонен от рефера за остри критики към съдийството му.

Снимка: REUTERS/Mohammed Salem

Също така, Джанлука Престиани - обвиненият в расизъм играч на Бенфика, ще пътува до столицата на Испания за мача с 15-кратния носител на Шампионската лига. Първоначално, той бе наказан за 10 мача, но според авторитетния журналист Фабрицио Романо, аржентинецът се е качил на самолета с отбора си.

Има ли сили Бенфика да отстрани Реал Мадрид или всичко изглежда предначертано? Гледайте срещата от 22:00 ч. пряко по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.