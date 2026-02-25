bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Бенфика е без Жозе! Има ли сили на отстрани Реал?

Гледайте мача по bTV Action или на VOYO.BG.

Реал Мадрид срещу Бенфика - сблъсък, който заслужава холивудска продукция! Историята между тези два отбора е повече от богата, а сега се задава нов епизод от този мегасблъсък.

Реал или Бенфика?

Миналата седмица на "Ещадио да Луж" Реал Мадрид победи с 1:0 с гол на Винисиус. Това обаче далеч не беше фокуса на срещата. Веднага след попадението си бразилецът отпразнува по подигравателен начин и му бе показан жълт картон. След това обаче той се оплака на съдията, че е бил обиден на расова основа от един от футболистите на Бенфика.

Снимка: Reuters

Главният съдия Франсоа Летексие активира тристепенен протокол за евентуално наличие на расизъм. Винисиус трябваше да бъде утешаван от съотборниците си и от треньора на "Кралския" клуб, като дори Жозе Моуриньо отиде да говори с крилото.

В крайна сметка мачът бе подновен, а сега е ред на реванша в Мадрид. На "Бернабеу" обаче няма да може да видим Жозе Моуриньо в пълния му блясък, след като преди седмица той бе изгонен от рефера за остри критики към съдийството му.

Снимка: REUTERS/Mohammed Salem

Също така, Джанлука Престиани - обвиненият в расизъм играч на Бенфика, ще пътува до столицата на Испания за мача с 15-кратния носител на Шампионската лига. Първоначално, той бе наказан за 10 мача, но според авторитетния журналист Фабрицио Романо, аржентинецът се е качил на самолета с отбора си.

Има ли сили Бенфика да отстрани Реал Мадрид или всичко изглежда предначертано? Гледайте срещата от 22:00 ч. пряко по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.

След расистки скандал: Реал си отмъсти на Бенфика (ВИДЕО)
Реал Мадрид
срещу
Бенфика
25.02.2026 22:00
Тагове:

футбол шампионска лига реал мадрид жозе моуриньо бенфика расизъм сантяго бернабеу винисиус voyo Джанлука Престиани

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

10 шампиони. 1 победител. Кой сега е №1?

10 шампиони. 1 победител. Кой сега е №1?
Тялото му отказа на върха! Оперираха сърцето на биатлонист

Тялото му отказа на върха! Оперираха сърцето на биатлонист
Нов удар за Григор Димитров – четвърто поредно поражение

Нов удар за Григор Димитров – четвърто поредно поражение
Няма невъзможно за Бодьо - изрита Интер от Шампионска лига (ВИДЕО)

Няма невъзможно за Бодьо - изрита Интер от Шампионска лига (ВИДЕО)

Последни новини

Ще успее ли ПСЖ да преодолее Монако без звездата си?

Ще успее ли ПСЖ да преодолее Монако без звездата си?

"Илия Груев е микс между Стоичков и Матеус"
Ювентус срещу невъзможното за място на осминафиналите

Ювентус срещу невъзможното за място на осминафиналите
Тялото му отказа на върха! Оперираха сърцето на биатлонист

Тялото му отказа на върха! Оперираха сърцето на биатлонист
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV