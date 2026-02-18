След расистки скандал: Реал си отмъсти на Бенфика (ВИДЕО)

Расистки скандал беляза срещата между Бенфика и Реал Мадрид в първия кръг от плейофите на Шампионската лига. Под светлината на прожекторите отново попадна Винисиус, който се оплака от обидни думи от един от играчите на Бенфика - Джанлука Престиани.

На Ещадио Да Луж, Реал спечели с 1:0 и си отмъсти за загубата с 2:4 в последния кръг от основната фаза. Така кралският клуб гледа с увереност към реванша в Мадрид след седмица (сряда, 25 февруари, 22:00 ч., bTV Action и VOYO.BG).

Расизъм

Тази вечер Реал Мадрид държеше под контрол събитията на терена, въпреки че Бенфика имаше своите положения. "Белия балет" поведе в 50' със страхотен гол на Винисиус, който навлезе в наказателното поле и с диагонален удар не остави шансове на Анатолий Трубин.

Снимка: REUTERS/Mohammed Salem

Бразилецът отпразнува попадението си с танц пред феновете на домакините, което раздразни Джанлука Престиани. Аржентинецът провокира Винисиус, след което футболистът на Реал Мадрид се оплака на съдията Франсоа Летексие, че е бил обиден с думата "маймуна". А заради празненството си, Вини получи и жълт картон.

Реферът показа жест - кръстосани ръце във въздуха, с което сигнализира, че спира мача заради расистки обиди. По този начин френският съдия активира тристепенен протокол за евентуално наличие на расизъм. Той позволява на съдията да прекъсне или прекрати мача.

Снимка: Reuters

Главният потърпевш Винисиус, типично в свой стил, седна на пейката на Реал, а Жозе Моуриньо веднага отиде да утеши техничното крило. Срещата обаче бързо бе подновена.

В 85' в рамките на само няколко секунди Моуриньо пък си изкара втори жълт и следователно червен картон след остри реплики към съдийството на Летексие, който оставяше по-свободна игра. Въпреки това реферът подмина ситуация, в която Федерико Валверде умишлено удари с ръка играч на Бенфика.

Снимка: Reuters

Добавеното време на мача бе 12 минути заради скандалите, а в него Бенфика, както през цялата среща, не създаде нищо опасно пред вратата на Тибо Куртоа. А при изпълнение на корнер, дълбоко в добавеното време, Винисиус бе замерян от феновете на Бенфика.

Снимка: REUTERS/Mohammed Salem

Реваншът на "Сантяго Бернабеу" е след седмица и ще може да го гледате на живо в ефира на bTV Action и на онлайн платформата VOYO.BG.