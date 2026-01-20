Безмилостен Реал Мадрид писа шестица на Монако

Алваро Арбелоа дебютира с голово шоу в Шампионската лига като треньор. Реал Мадрид победи Монако с 6:1 на "Сантяго Бернабеу" и гледа смело към осминафиналите.

Голов спектакъл

Реал Мадрид откри резултата след едва 5 минути игра. Чудесна комбинация между Франко Мастантуоно и Федерико Валверде откри пространство пред Килиан Мбапе, който с едно докосване изпрати топката във вратата на бившия си отбор.

Снимка: Reuters

В 27' Реал удвои резултата отново чрез Килиан Мбапе. Винисиус получи страхотно извеждащо подаване и напредна в наказателното поле, където подаде на френския си съотборник, който на празна врата направи най-лесното.

Така нападателят вече има 11 гола в груповата фаза на Шампионската лига - най-много от всеки друг играч след Кристиано Роналдо от сезон 2015/16.

Снимка: Reuters

Реал вкара и трети гол в началото на второто полувреме, с който напълно уби интригата. Винисиус отново асистира, този път към Франко Мастантуоно, който с прецизен удар не остави шансове на Филип Кьон.

Аржентинецът се превърна в третия най-млад играч, който вкарва за "лос меренгес" в Турнира на богатите.

Четвъртото попадение не закъсня. Винисиус подаде в наказателното поле, където Тило Керер засече топката и си вкара нещастен автогол, за да направи вечерта на Монако още по-тежка.

Снимка: Reuters

А за да подпечата невероятното си представяне, Винисиус отбеляза и феноменален гол. Арда Гюлер пресече топката в центъра и тя попадна в краката на бразилеца, който елегантно премина през двама защитници на Монако и неспасяемо вкара топката в скобата.

Интересното е, че това е първо попадение на крилото през този сезон в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

"Лос бланкос" все пак не успя да запази суха мрежа. Груба грешка на Дани Себайос в наказателното поле даде шанс на Джордан Тезе да вкара почетно попадение.

15-кратният носител на Шампионската лига обаче не спря дотук. Джуд Белингам също записа името си сред голмайсторите, след като получи чудесен извеждащ пас в коридор и остана 1в1 с вратаря.

Снимка: Reuters

Така "Кралския клуб" записа една от най-убедителните си победи в Шампионската лига и смело поглежда към място за осминафиналите.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK