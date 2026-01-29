Бодьо Глимт повали още един гигант и се класира за елиминациите

Бодьо Глимт пренаписа историята! В първия си сезон в Шампионската лига норвежците се класираха за елиминационната фаза на турнира. След като победи Манчестър Сити миналия кръг, Бодьо удари и Атлетико Мадрид - с 2:1 като гост.

Така, след обрат в резултата, новакът в турнира се промъкна сред първите 24 отбора, докато загубата за "дюшекчиите" означава излизане от първата осмица, даваща директно класиране за осминафиналите.

Какво се случи?

Атлетико нямаше допуснат гол в последните си два домакински мача на „Метрополитано“, но още в първите 5 минути бе на косъм да изостане. Първо Хосе Мария Хименес изчисти от голлинията, след като Сондере Брунстад Фет прехвърли Ян Облак.

Снимка: Reuters

„Дюшекчиите“ отвърнаха бързо – гол на Алекс Баена с глава бе отменен заради засада. Натискът обаче даде резултат в 15', когато Александър Сьорлот се разписа с глава след центриране на Давид Ханцко.

Историческият обрат

Въпреки доминацията на Атлетико, против хода на играта Бодьо Глимт изравни. Фредрик Бьоркан подаде в наказателното поле, а Фредрик Шьоволд намери долния ъгъл – 1:1.

Снимка: Reuters

Сценарият се повтори и след паузата. Атлетико атакуваше, а пропуските на отбора бяха наказани малко преди час игра. След хаос в наказателното поле Каспар Хьог донесе историческия пълен обрат за норвежците.

Опитите на Атлетико за нов обрат останаха без резултат, а пропуски на Сьорлот и Тиаго Алмада окончателно пречупиха домакините.

Така серията от 13 поредни победи на „Метрополитано“ приключи, а Бодьо Глимт записа една от най-великите вечери в историята си и си осигури място в елиминационната фаза.

Снимка: Reuters

