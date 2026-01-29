bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Бодьо Глимт повали още един гигант и се класира за елиминациите

Атлетико Мадрид допусна шокиращ обрат у дома

Бодьо Глимт повали още един гигант и се класира за елиминациите
Reuters

Бодьо Глимт пренаписа историята! В първия си сезон в Шампионската лига норвежците се класираха за елиминационната фаза на турнира. След като победи Манчестър Сити миналия кръг, Бодьо удари и Атлетико Мадрид - с 2:1 като гост.

Така, след обрат в резултата, новакът в турнира се промъкна сред първите 24 отбора, докато загубата за "дюшекчиите" означава излизане от първата осмица, даваща директно класиране за осминафиналите.

Какво се случи?

Атлетико нямаше допуснат гол в последните си два домакински мача на „Метрополитано“, но още в първите 5 минути бе на косъм да изостане. Първо Хосе Мария Хименес изчисти от голлинията, след като Сондере Брунстад Фет прехвърли Ян Облак.

Снимка: Reuters

Дюшекчиите“ отвърнаха бързо – гол на Алекс Баена с глава бе отменен заради засада. Натискът обаче даде резултат в 15', когато Александър Сьорлот се разписа с глава след центриране на Давид Ханцко.

Историческият обрат

Въпреки доминацията на Атлетико, против хода на играта Бодьо Глимт изравни. Фредрик Бьоркан подаде в наказателното поле, а Фредрик Шьоволд намери долния ъгъл – 1:1.

Снимка: Reuters

Сценарият се повтори и след паузата. Атлетико атакуваше, а пропуските на отбора бяха наказани малко преди час игра. След хаос в наказателното поле Каспар Хьог донесе историческия пълен обрат за норвежците.

Опитите на Атлетико за нов обрат останаха без резултат, а пропуски на Сьорлот и Тиаго Алмада окончателно пречупиха домакините.

Така серията от 13 поредни победи на „Метрополитано“ приключи, а Бодьо Глимт записа една от най-великите вечери в историята си и си осигури място в елиминационната фаза.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

мадрид шок шампионска лига атлетико мадрид обрат елиминационна фаза бодьо глимт

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата

Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата
Александра Фейгин – с пет ката дрехи към Олимпийските игри (ВИДЕО)

Александра Фейгин – с пет ката дрехи към Олимпийските игри (ВИДЕО)
Дара Панайотова грабна два медала на европейското по джу джицу

Дара Панайотова грабна два медала на европейското по джу джицу
Тръгнаха за мач, не се върнаха: 26 години по-късно ПАОК отново брои жертви

Тръгнаха за мач, не се върнаха: 26 години по-късно ПАОК отново брои жертви
ММС излезе с позиция за лошите тренировъчни условия в Зимния дворец

ММС излезе с позиция за лошите тренировъчни условия в Зимния дворец

Последни новини

ПСЖ и Нюкасъл направиха самоубийствен хикс в Париж

ПСЖ и Нюкасъл направиха самоубийствен хикс в Париж
Гол в 90+8' на вратаря класира Бенфика напред и изхвърли Реал от топ 8

Гол в 90+8' на вратаря класира Бенфика напред и изхвърли Реал от топ 8
Карабах пропътува над 4000 км, за да отнесе 6 шамара от Ливърпул

Карабах пропътува над 4000 км, за да отнесе 6 шамара от Ливърпул
Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата

Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV