Червен картон и магия на Алварес - Атлетико шокира Барселона

Първа победа за мадридчаните на "Камп Ноу" от 20 години насам

Червен картон и доза магия донесоха победата за Атлетико Мадрид срещу Барселона в първия четвъртфинален сблъсък в Шампионската лига.

"Дюшекчиите" победиха каталунците с 2:0, а това е първа победа на отбора на "Камп Ноу" от 20 години насам.

Какво се случи?

Мачът започна лошо за Барселона, когато още в 5-ата минута грешка в защитата подари топката на Хулиан Алварес, но ударът му бе уловен от Жоан Гарсия. Малко след това Атлетико Мадрид претендира за игра с ръка в наказателното поле на Барселона, но ситуацията не бе потвърдена от VAR.

Барселона наложи своя натиск и той даде резултат. В 18-ата минута Маркъс Рашфорд опъна мрежата, но попадението бе отменено заради засада.

Пет минути преди почивката всичко рухна за Барса. Пау Кубарси получи директен червен картон за нарушение като последен в защитата, а директно от прекия свободен удар Хулиан Алварес произведе момент на магия.

С прекрасно изпълнение в горния ляв ъгъл на вратата, пазена от Жоан Гарсия, аржентинецът откри резултата в 45-ата минута.

Алварес отбеляза своя девети гол в Шампионската лига този сезон, което е най-много за играч на Атлетико Мадрид за една кампания, подобрявайки рекорда на Диего Коста от осем гола през 2013/14.

Въпреки че останаха с човек по-малко, Барселона все пак бяха по-активният отбор в началото на втората част. В 49-ата минута Маркъс Рашфорд направи пропуск на празна врата, а три минути по-късно разтресе и напречната греда след изпълнение на пряк свободен удар.

Това обаче бе без значение, понеже 20 минути преди края Атлетико Мадрид сложи край на интригата. След мълниеносна контраатака резервата Александър Сьорлот удвои преднината за "дюшекчиите".

Това e първата победа на Атлети над Барселона като гост от 2006 година насам. Тогава легендарният Фернандо Торес все още беше футболист на "дюшекчиите".

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Барселона и Атлетико Мадрид

Барселона
Барселона
0 : 2
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
58%
Притежание на топката
42%
13
Точни удари
4
5
Неточни удари
1
57
Опасни атаки
19
6
Нарушения
17
7
Корнери
1
1
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион:

Състави

13
23 5 18 2
24 8
10 20 14
9
22 7
3 20 14 6
1 16 24 17
13
Джоан Гарсия 13 Джоан Гарсия
Жул Кунде 23 Жул Кунде
Пау Кубарси Паредес 5 Пау Кубарси Паредес
Жерар Мартин 18 Жерар Мартин
Жоао Кансело 2 Жоао Кансело
Ерик Гарсия 24 Ерик Гарсия
Педри 8 Педри
Ламине Ямал Насрауи Ебана 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана
Даниел Олмо 20 Даниел Олмо
Маркъс Рашфорд 14 Маркъс Рашфорд
Робърт Левандовски 9 Робърт Левандовски
Ян Облак 13 Ян Облак
Хуан Мусо 1 Хуан Мусо
Нахуел Молина 16 Нахуел Молина
Робин Льо Норманд 24 Робин Льо Норманд
Давид Ханко 17 Давид Ханко
Матео Руджери 3 Матео Руджери
Г. Симеоне 20 Г. Симеоне
Йоренте 14 Йоренте
Коке 6 Коке
Адемола Лукман 22 Адемола Лукман
Антоан Гризман 7 Антоан Гризман
ПСЖ изпрати Ливърпул в нокдаун след първия четвъртфинал

Везенков в София: Ще опитам да се насладя, но бизнесът си е бизнес (ВИДЕО)

В най-тежките ѝ дни до нея е бил само Григор

Той бе баскетболът на Балканите: Почина Душко Вуйошевич!

Изведоха от реанимацията на

ПСЖ изпрати Ливърпул в нокдаун след първия четвъртфинал

Ботев и Локомотив не се победиха в дерби №3 за сезона

Официално: Христо Илиев е най-бързият европеец

Д-р Петър Илков за бореца: Ранната оперативна намеса е била ключова (ВИДЕО)

