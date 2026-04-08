Червен картон и магия на Алварес - Атлетико шокира Барселона

Червен картон и доза магия донесоха победата за Атлетико Мадрид срещу Барселона в първия четвъртфинален сблъсък в Шампионската лига.
"Дюшекчиите" победиха каталунците с 2:0, а това е първа победа на отбора на "Камп Ноу" от 20 години насам.
Мачът започна лошо за Барселона, когато още в 5-ата минута грешка в защитата подари топката на Хулиан Алварес, но ударът му бе уловен от Жоан Гарсия. Малко след това Атлетико Мадрид претендира за игра с ръка в наказателното поле на Барселона, но ситуацията не бе потвърдена от VAR.
Барселона наложи своя натиск и той даде резултат. В 18-ата минута Маркъс Рашфорд опъна мрежата, но попадението бе отменено заради засада.
Пет минути преди почивката всичко рухна за Барса. Пау Кубарси получи директен червен картон за нарушение като последен в защитата, а директно от прекия свободен удар Хулиан Алварес произведе момент на магия.
С прекрасно изпълнение в горния ляв ъгъл на вратата, пазена от Жоан Гарсия, аржентинецът откри резултата в 45-ата минута.
Алварес отбеляза своя девети гол в Шампионската лига този сезон, което е най-много за играч на Атлетико Мадрид за една кампания, подобрявайки рекорда на Диего Коста от осем гола през 2013/14.
Въпреки че останаха с човек по-малко, Барселона все пак бяха по-активният отбор в началото на втората част. В 49-ата минута Маркъс Рашфорд направи пропуск на празна врата, а три минути по-късно разтресе и напречната греда след изпълнение на пряк свободен удар.
Това обаче бе без значение, понеже 20 минути преди края Атлетико Мадрид сложи край на интригата. След мълниеносна контраатака резервата Александър Сьорлот удвои преднината за "дюшекчиите".
Това e първата победа на Атлети над Барселона като гост от 2006 година насам. Тогава легендарният Фернандо Торес все още беше футболист на "дюшекчиите".