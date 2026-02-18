bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Дортмунд излъга Аталанта в напечен мач и гледа към осминафиналите

Германският тим си осигури комфортен аванс преди реванша в Бергамо

Reuters

Борусия Дортмунд постигна важен успех в Шампионската лига - 2:0 срещу Аталанта у дома в първия двубой от плейофите. Германският тим си осигури солидна преднина преди реванша в Бергамо благодарение на голове на Серу Гираси и Максимилиан Байер.

Какво се случи?

Домакините откриха резултата още в началото - Юлиан Риерсон центрира отдясно, а Гираси надскочи защитника на Аталанта и отбеляза с глава.

Снимка: Reuters

След попадението на Борусия, гостите се активираха и започнаха да създават ситуации пред вратата на Грегор Кобел. Противно на всичко обаче "жълто-черните" стигнаха до втори гол 3 минути преди края на първото полувреме. Серу Гираси напредна от ляво и центрира, а Байер засече топката в мрежата за 2:0.

Второто полувреме започна с претенции за дузпа от страна на Борусия в 47' минута за фаул срещу Гираси от Косуну, но съдията отхвърли. В 55' минута и Аталанта поиска наказателен удар за подобно нарушение срещу Кръстович, но реферът отново не посочи бялата точка.

Снимка: Reuters

В края на срещата Аталанта бе близо да намали резултата и да улесни реванша, но след далечен удар на Лазар Самарджич, Кобел спаси.

В крайна сметка Нико Ковач може да бъде доволен от победата с 2:0, която отваря вратите на неговия тим към осминафиналите в Шампионската лига. Реваншът е след седмица в Италия и ще може да го гледате на живо в каналите на bTV Media Group или онлайн на VOYO.BG.

Снимка: Reuters

Борусия Дортмунд
срещу
Аталанта
17.02.2026 22:00
