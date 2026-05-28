Една вечер, която ще промени историята (ВИДЕО)

По-малко от 48 часа остават до зрелищния финал в Шампионската лига. Носителят на трофея ПСЖ и претендентът Арсенал излизат един срещу друг в Будапеща в събота от 19:00 часа.

Специалното студио на bTV Action преди двубоя този път ще продължи два часа и започва точно в 17:00.

Срещата може да гледате и онлайн в VOYO.BG. Екипът на bTV вече е в унгарската столица, а как и вие може да стигнете до Будапеща – вижте в репортажа.

По-рано днес в интервю за Sky Sports италианската легенда Андреа Пирло заяви, че ПСЖ има по-големи шансове да триумфира във финала.

„Арсенал е силен отбор от години, не само този сезон. Напълно заслужено спечелиха английското първенство.

ПСЖ няма играчи, които доминират във въздуха, затова ще трябва да търсят различни решения.

Луис Енрике обаче е най-добрият треньор в света в момента. Той изгради млад, но изключително характерен отбор. Удоволствие е да ги гледаш – бърз, динамичен и техничен футбол, който впечатлява всички.

Коефициентите са интересни – ПСЖ е действащият шампион, а за Арсенал това е първи финал от 20 години, въпреки че наскоро спечелиха Висшата лига. Бих казал 60/40 в полза на ПСЖ“, коментира Пирло пред Sky Sports.

Парижани вече имат 100 трофея в историята на клуба, ако се вземат предвид всички спортове.

Мъжкият футболен тим на ПСЖ е спечелил 55 отличия, женският – шест, хандбалният тим има 24 трофея, джудистите – 12, волейболният отбор – две титли, а баскетболният – една.

Първият трофей в историята на клуба идва през 1971 година. Френските медии отбелязват, че под ръководството на катарските собственици ПСЖ е спечелил общо 75 трофея.

