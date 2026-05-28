Бомба от центъра! Везенков подпали Пирея при разгром на Олимпиакос (ВИДЕО)

13 точки, 3 борби и 3 асистенции за най-добрия баскетболист в Европа

БГНЕС

Александър Везенков и Олимпиакос продължават да летят! "Червено-белите" от Пирея стартираха ударно полуфиналите в Гърция, помитайки АЕК с 94:77 в първия мач от серията, а атмосферата в “Двореца на мира и приятелството” беше наелектризираща след триумфа в Евролигата преди дни.

Българската звезда отново беше във вихъра си! Саша записа 13 точки, 3 борби и 3 асистенции, но моментът на вечерта дойде в края на първата четвърт, когато изстреля бомба от центъра и вдигна трибуните на крака.

Най-резултатен за Олимпиакос стана Алек Питърс със 17 точки, а тимът на Йоргос Барцокас показа, че няма намерение да сваля оборотите след европейския връх.

Единствената лоша новина за гранда от Пирея беше контузията на Тайлър Дорси малко преди края на третата четвърт.

Трофей

Преди двубоя феновете на Олимпиакос изживяха още един емоционален момент. Пред препълнените трибуни беше издигнат банерът за четвъртата Евролига в историята на клуба, спечелена след знаменателен финал срещу Реал Мадрид.

Президентите Панайотис и Йоргос Ангелопулос внесоха трофея в залата под бурните овации на публиката.

Втората среща от серията е на 30 май.

В другия полуфинал Панатинайкос се наложи в първия сблъсък над ПАОК със 114:102.

