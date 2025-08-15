bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Футболна съпруга плаче след мач. Взели ѝ червилото, прибрала се пеша (ГАЛЕРИЯ)
Проверките са били строги!
Снимка: Instagram
Снимка: Instagram
Снимка: Instagram
Снимка: Instagram
Снимка: Instagram
Снимка: Instagram
Снимка: Instagram
Снимка: Instagram
Снимка: Instagram
Снимка: Instagram
Футбол Шампионска лига

Футболна съпруга плаче след мач. Взели ѝ червилото, прибрала се пеша (ГАЛЕРИЯ)

Проверките са били строги!

С какво може да се раздели една футболна съпруга по време на мач?

Може би с достойнството си, ако слуша скандиранията на противниковия отбор.

В Белград обаче нещата са по-различни. Не само заради агитките, а и заради пропускателния режим на трибуните. 

Жертвата

В случая "жертва" на строгата полиция е съпругата на Наир Тикнизян от Цървена звезда - рускинята Яна Ромашкина

В социалните мрежи тя разказа надълго и широко преживяването ѝ по време на домакинството на сръбския тим срещу Лех Познан в квалификациите за Шампионската лига. 

Снимка: Instagram

"На влизане на стадиона жена-стюард ми взе шишето с вода, което е логично. Изхвърли и червилото ми. От това много ме заболя", разказва обаятелната Яна в социалните мрежи.

Тя разказва, че след това ѝ се наложило да се прибира... пеша. Такситата така и не ѝ спрели, за да я закарат в дома им.

Снимка: Instagram

Нова в Белград

Ромашкина за първи път явно посещава стадион "Райко Митич" или "Мала Маракана". Мъжът ѝ се присъедини към тима през юли. 

Двамата сключиха брак през 2023 г., а Яна е смятана за една от най-красивите медийни личности в Русия. 

Снимка: Instagram

Тя е водеща на спортно предаване в родината си, но в момента се грижи за първородния си син.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

фенове червило белград цървена звезда стюард Яна Ромашкина Наир Тикнизян

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Александър Стоименов - момчето, което играеше на измислени кошове и стигна до националния отбор (ВИДЕО)

Александър Стоименов - момчето, което играеше на измислени кошове и стигна до националния отбор (ВИДЕО)
Дон Кинг обяви кога ще е следващият мач на Кубрат Пулев. Противникът отрече

Дон Кинг обяви кога ще е следващият мач на Кубрат Пулев. Противникът отрече
На този етап: България е пета в Европа по футбол!

На този етап: България е пета в Европа по футбол!

Европоходът продължава! Арда довърши 9 от Кауно

Европоходът продължава! Арда довърши 9 от Кауно

"С Левски докрая..." в Азербайджан (ВИДЕО)

Последни новини

Уейн Рууни: Юнайтед ще играе в Шампионска лига

Уейн Рууни: Юнайтед ще играе в Шампионска лига
България е на полуфинал на световното!

България е на полуфинал на световното!

Дон Кинг обяви кога ще е следващият мач на Кубрат Пулев. Противникът отрече

Дон Кинг обяви кога ще е следващият мач на Кубрат Пулев. Противникът отрече

"С Левски докрая..." в Азербайджан (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV