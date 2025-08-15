Футболна съпруга плаче след мач. Взели ѝ червилото, прибрала се пеша (ГАЛЕРИЯ)

С какво може да се раздели една футболна съпруга по време на мач?

Може би с достойнството си, ако слуша скандиранията на противниковия отбор.

В Белград обаче нещата са по-различни. Не само заради агитките, а и заради пропускателния режим на трибуните.

Жертвата

В случая "жертва" на строгата полиция е съпругата на Наир Тикнизян от Цървена звезда - рускинята Яна Ромашкина.

В социалните мрежи тя разказа надълго и широко преживяването ѝ по време на домакинството на сръбския тим срещу Лех Познан в квалификациите за Шампионската лига.

"На влизане на стадиона жена-стюард ми взе шишето с вода, което е логично. Изхвърли и червилото ми. От това много ме заболя", разказва обаятелната Яна в социалните мрежи.

Тя разказва, че след това ѝ се наложило да се прибира... пеша. Такситата така и не ѝ спрели, за да я закарат в дома им.

Нова в Белград

Ромашкина за първи път явно посещава стадион "Райко Митич" или "Мала Маракана". Мъжът ѝ се присъедини към тима през юли.

Двамата сключиха брак през 2023 г., а Яна е смятана за една от най-красивите медийни личности в Русия.

Тя е водеща на спортно предаване в родината си, но в момента се грижи за първородния си син.

