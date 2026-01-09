"Те са бъдещето": Кога ще бъдат наградени най-добрите млади спортисти у нас?

Само ден остава до церемонията, за която мечтае всеки млад спортист - обявяването на най-добрия за изминалите 12 месеца!

За поредна година от viasport организират анкета, която да отличи младите таланти на България.

Тази година може да гледате награждаването пряко по RING и на сайта btvsport.bg! Стартираме излъчването в 11:00 ч. на 10 януари!

За младите

"Младите са бъдещето и трябва отрано да бъдат подкрепяни, за да имат спокойствието да тренират, да учат, да се развиват", убедена е Снежана Иванова, която е движещата сила на церемонията.

Освен награди за най-добър спортист (топ 10), треньор и отбор, на церемонията ще бъдат раздадени и специални отличия. Сред тях е "Воля за победа".

"Награждаваме по-скоро деца с увреждания или преминали през някакви тежки ситуации в живота си, които не са ги отказали от това да спортуват. Именно тази награда "Воля за победа" много мотивира всички", споделя Иванова.

Снимка: Lap.bg

Фаворити

Вече са ясни десетимата, които ще си разпределят местата в челото на класацията. Подреждането им ще бъде ясно утре.

Това са (по азбучен ред):

Александър Василев (тенис)

Валентина Георгиева (спортна гимнастика)

Виктория Нинова (волейбол)

Димана Иванова (волейбол)

Иван Иванов (тенис)

Калина Венева (волейбол)

Малена Замфирова (сноуборд)

Никола Цолов (автомобилизъм)

Симеон Николов (волейбол)

Християн Касабов (лека атлетика)

Отбори:

Ансамбъл на България по художествена гимнастика за девойки

Национален отбор по волейбол, девойки под 19 г.

Национален отбор по волейбол, юноши под 19 г.

Треньори:

Атанас Петров (волейбол)

Кристина Илиева (художествена гимнастика)

Мирослав Живков (волейбол)

Гледайте церемонията по връчване на наградите за Най-добър млад спортист на България, пряко по RING и на сайта btvsport.bg на 10 януари от 11:00 ч.!

