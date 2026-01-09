bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Англия съди талант от Ливърпул, той снима снега в "Надежда"
Lap.bg

Новото попълнение на Локомотив София Джордан Айб е заплашен със съд, твърдият медиите на Острова. 

Футболистът акостира в "Надежда" в средата на ноември, но още не е играл заради проблеми с визата. 

Той обаче вече се забърка в скандал, след като не се яви на изслушване пред съда за случай от 2024 г. 

В аптеката

Тогава Айб се опитал да си купи сънотворни, но с фалшива рецепта. Той поискал хапчетата на 24 май 2024 г. в аптека в Ливърпул, но фармацевтът се усъмнил, че документът му е истински и отказал. 

Снимка: Facebook Lokomotiv Sofia

Футболистът направил втори опит в друга аптека, където също не приели рецептата и дори я иззели. 

Така Айб получил обвинения за притежание на предмет с цел измама. 

Делото

Той трябваше да се яви в съда, за да се защити на 8 януари следобед

Само че Айб дори не знаел, че го съдят, тъй като призовката била изпратена в семейния му дом в Саутуарк, южен Лондон, през декември миналата година, малко преди да се премести в България

"Той живее в България, професионален футболист е и е малко вероятно да бъде освободен от служебните си ангажименти“, каза адвокатът му. 

Вместо това футболистът се забавляваше със снега у нас, ако съдим по постовете му в социалните мрежи.

Снимка: Lap.bg

Айб поискал отлагане с 6 месеца, за да може да се защитава след края на родното първенство. Съдията склонил, но само до 5 февруари. 

Ако документите на футболиста бъдат готови, то това дело вероятно ще осуети участието му в първия мач от пролетния полусезон - срещу Лудогорец на 7 февруари

Ако не се яви, съдът в Англия може да издаде заповед за ареста му. 

Снимка: Lap.bg

От Ливърпул до "Надежда"

30-годишният Айб игра за Ливърпул от 2012 до 2016 г., като записа 41 мача, в които вкара 4 гола и направи 7 асистенции.

За четири сезона в Борнемут след това той е записал с 92 двубоя, 5 попадения и 9 голови паса. Статистиката на Айб във Висшата лига е 119 мача, 4 гола и 10 завършващи подавания.

Футболистът откровено говори, че по време на пандемията е изпаднал в тежка депресия. Следват години в по-непретенциозните Ебсфлийт, Хейс & Йидинг и Ситингбърн в Англия и в турския Аданаспор. 

Снимка: Facebook Lokomotiv Sofia

Последната му спирка е Локомотив, като той бе част от групата, която започна подготовка на 5 януари. 

