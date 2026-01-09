bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Александър Везенков може да не играе срещу Байерн Мюнхен

Ще видим, притеснен е треньорът Йоргос Барцокас

Александър Везенков може да не играе срещу Байерн Мюнхен
gettyimages

Най-добрият български баскетболист в момента Александър Везенков вероятно ще пропусне следващия мач на своя Олимпиакос в Евролигата. 

Неприятната новина съобщи треньорът Йоргос Барцокас пред гръцките медии.

Причината е травма. 

"Ще видим"

Везенков изпитал болка под коляното по време на мача срещу Фенербахче, който тимът му загуби с 80:88 (22:18, 18:18, 22:26, 18:26). Смята се, че е разтежение на подколянното сухожилие.

"Не мисля, че е нещо сериозно, но в Евролигата, където играем през два дни, никога не се знае. Ще видим", коментира старши треньорът Йоргос Барцокас. 

Срещу Фенербахче Везенков реализира 24 точки и 6 борби за 32 минути на терена.

Снимка: gettyimages

От началото на сезона той има средно по 18,4 точки и 7,1 борби на мач в международния турнир. 

Класиране

Мачът на Олимпиакос срещу Байерн е тази вечер, 9 януари. 

В момента тимът на Везенков е на осмо място в класирането, а Байер е 16-ти. 

Снимка: gettyimages

Последната контузия на българина е от юни 2025 г. Тогава той получи трета травма в глезена за годината. Тя му попречи да играе  в предварителните квалификации на националния отбор по баскетбол за световното първенство в Катар през 2027 г.

