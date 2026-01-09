Александър Везенков може да не играе срещу Байерн Мюнхен

Най-добрият български баскетболист в момента Александър Везенков вероятно ще пропусне следващия мач на своя Олимпиакос в Евролигата.

Неприятната новина съобщи треньорът Йоргос Барцокас пред гръцките медии.

Причината е травма.

"Ще видим"

Везенков изпитал болка под коляното по време на мача срещу Фенербахче, който тимът му загуби с 80:88 (22:18, 18:18, 22:26, 18:26). Смята се, че е разтежение на подколянното сухожилие.

"Не мисля, че е нещо сериозно, но в Евролигата, където играем през два дни, никога не се знае. Ще видим", коментира старши треньорът Йоргос Барцокас.

Срещу Фенербахче Везенков реализира 24 точки и 6 борби за 32 минути на терена.

Снимка: gettyimages

От началото на сезона той има средно по 18,4 точки и 7,1 борби на мач в международния турнир.

Класиране

Мачът на Олимпиакос срещу Байерн е тази вечер, 9 януари.

В момента тимът на Везенков е на осмо място в класирането, а Байер е 16-ти.

Снимка: gettyimages

Последната контузия на българина е от юни 2025 г. Тогава той получи трета травма в глезена за годината. Тя му попречи да играе в предварителните квалификации на националния отбор по баскетбол за световното първенство в Катар през 2027 г.

