Григор Димитров получил покана да играе за България, но отново я отказа

За първи път българският национален отбор по тенис ще вземе участие сред най-добрите в световната група на Купа „Дейвис“.

Младите тенис звезди Александър Василев и Иван Иванов ще се завърнат в състава на отбора, за разлика от Григор Димитров.

Първата ни ракета е получил покана, но мачовете не влизат в графика му.

Отказана покана

Купа „Дейвис“ се завръща в България, но този път родните национали ще посрещнат четвъртата сила в света – Белгия. Съперниците идват с четирима тенисисти от топ 100, сред които Рафаел Колиньон, от когото вчера (8 януари) Григор Димитров загуби на турнира в Бризбейн.

Вицепрезидентът на Българската федерация по тенис Георги Чочев призна, че Димитров е получил покана да играе за България, но преди седмица от федерацията са получили отказ. В официално изявление на екипа на родната ни тенис суперзвезда се посочва, че предстоящите мачове „не влизат в програмата“ на тенисиста от Хасково.

„Той винаги е бил канен за всеки един от мачовете. Не е имало мач, откакто аз съм част от Управителния съвет на Българската федерация по тенис, в който да не е бил канен. При него честите отговори са, че мачът не влиза в програмата му и ние не можем да го съдим. Все пак Григор Димитров е икона на българския спорт. Вратите за него винаги са отворени и ние ще бъдем изключително щастливи, когато той се почувства готов да дойде и да играе за България, защото той е не само икона, той е явление“, заяви Чочев пред bTV.

„Теоретично винаги има шанс това да се промени, но официалното становище от екипа му е, че няма да успее да вземе участие в отбора“, добави капитанът на националния отбор Валентин Димов.

По-добри сме на клей

Мачовете ще бъдат на 7 и 8 февруари в зала „Колодрум“ в Пловдив, където за първи път ще бъде поставена клей настилка. Тя е избрана специално от капитана на националния отбор Валентин Димов. Според него националите ни са свикнали да играят в такива условия и това ще изравни силите на двата отбора.

„Смятам, че нашите момчета се представят доста добре на клей. Всички те са израснали на такава настилка. Също така наблюдаваме, че противниковият отбор на твърд корт постига доста добри резултати – записват победи срещу играчи от Топ 10 на света. Така че ние смятаме, че нашите шансове са по-големи и момчетата в този мач биха се справили по-добре на клей“, сподели пред bTV Димов.

